F1西班牙站｜韋斯達賓連續三站排位落敗　坦承紅牛優勢不再

近兩季的一級方程式（F1）都由紅牛車隊和韋斯達賓（Max Verstappen）稱霸，但今季紅牛的優勢大不如前，近幾站更是明顯，來到西班牙站，韋斯達賓即使在排位賽用盡全力，仍然不敵麥拿侖的諾里斯（Lando Norris），「韋少」也罕有地公開催逼紅牛車隊必須立刻改善，否則冠軍不保。



西班牙站排位賽前的3節自由練習，分別由麥拿侖的諾里斯、平治的咸美頓和法拉利的辛斯排首名，雖然自由練習只能作參考，但來到排位賽，紅牛仍然顯得有點吃力，在Q2「韋少」雖然排第1名，但隊友佩雷斯第8名過關，僅快過兩部Alpine。

到了Q3，佩雷斯再一次排第8，輸給了Alpine的加斯利，還因要執行上站違規的處分，需罰3格而要由第11名起步；而韋斯達賓則以0.02秒之差輸給諾里斯排第2，咸美頓落後韋少0.298秒，排第3位。

諾里斯（中）以0.02秒之差擊敗了韋斯達賓（左），咸美頓（右）也造出今季個人最佳排位。（Getty Images）

連同摩納哥站（陸克萊頭位）和加拿大站（佐治羅素頭位），今次已是紅牛車隊和韋斯達賓連續3站未能排得頭位，也是F1近12年來首次連續4站由不同車隊的車手排頭位。

事實上，麥拿侖近期進步非常明顯，不僅已連續5站登上頒獎台，當中諾里斯往往能威脅韋斯達賓，他在美國邁亞密站便擊敗了「韋少」奪得個人首個F1分站冠軍，而在意大利伊莫娜站和加拿大站，韋斯達賓雖奪冠，但諾里斯仍能緊隨其後獲亞軍。

隨着麥拿侖戰車實力不斷提升，諾里斯也發揮出真正實力。（路透社）

來到今站西班牙，麥拿侖再一次有大規模更新，而紅牛則只有部份調整，從排位賽結果而言，對紅牛來說絕不樂觀，韋斯達賓也罕有地開腔，直認紅牛戰車表現遭麥拿侖比下去，他向荷蘭《電訊報》（Telegraaf）道：「比起去年，我覺得自己的排位賽表現其實進步了，但這一刻，我們（的戰車）就是不夠快。我跟佩雷斯之間的差距頗大，這也反映了情況，因為他其實沒有退步。」

韋斯達賓認為紅牛雖然有小幅度的更新，但進步不及對手。（路透社）

韋少強調，這憂慮來得並不突然，「麥拿侖近幾個比賽周末都非常強……而且對手至今為止的更新都比我們多，最後他們的表現也比我們好，否則就不會比我快了。即使我們也有進步，但不夠別人來得多。現在賽季還未一半，如果能由現在開始獲得最強的戰車，就很快能迎頭趕上。麥拿侖在任何種類的賽道和輪胎上都表現得很好，他們造出了很強的車。」

麥拿侖搭載了平治引擎，表現比廠隊平治車隊更好。（路透社）

他續指：「去年我們稱霸的優勢已盪然無存了」，並強調車隊很少犯錯，會輸僅僅是因為不夠快。韋斯達賓又向RacingNews365指出，自己將紅牛戰車的性能發揮到極限才能保住前列位置，「雖然我拿人工就是要做這件事，每若每周都要發揮到101%，那總有出錯的可能。」

麥拿侖的賽道辦公室一度起火，需消防灌救。（路透社）

不過麥拿侖今站也不順利，在第3節自由練習前，麥拿侖在賽道的辦公室（Motorhome）起火，需要出動消防灌救，一名員工因而一度送院，諾里斯當時僅穿着襪子逃離，他表示自己的裝備都在辦公室的房間裏，排位賽前也因無法使用房間而未能按習慣獨個調整，但仍在排位賽中造出他口中的「完美一圈」，「這是我做得最好的一次頭位，雖然我有的頭位不多。」

F1西班牙站正賽

開賽時間：香港時間晚上9：00

直播：NowTV 638台

F1西班牙站起步排位：