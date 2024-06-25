美洲盃｜巴西19次攻門無功而返　64年連挫哥斯達黎加紀錄被終結

巴西在美洲國家盃首戰出師不利，以0：0悶和哥斯達黎加，終結對該國64年的連勝紀錄。

「森巴軍團」頭號球星雲尼斯奧斯，今仗表演大為失準，被各大網站評為全隊最低分，其金球獎熱門人選身份亦備受質疑。



巴西今仗未能攻破哥斯達黎加大門。（路透社）

巴西上一次沒能擊敗哥斯達黎加，已要回溯到1964年3月，今仗森巴軍團中前場坐擁雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）、洛迪高（Rodrygo）、柏基達（Lucas Paqueta）、拉芬夏（Raphinha）等球星，特別是前兩者組成的皇馬雙星，月初才以主力身份奪歐聯冠軍。

不過這個身價合計超過4億歐元的中前場組合，卻未能撕破哥斯達黎加的五後衛鐵桶陣，全場19次攻門皆無功而返，更因破門乏術而多次從兩側大腳傳中，又頻頻失誤，失去森巴風味，鏡頭捕捉到觀戰的尼馬亦「無眼睇」。

哥斯達黎加主帥艾法路（Gustavo Alfaro）此戰創造奇蹟，自然意氣風發，其球隊更是今次美洲盃最年輕一隊：「我希望其他對手會開始尊重我們，電影開始前，每個人都覺得我們死了。球隊將會把每場比賽當成是決賽般看待。」

雲尼斯奧斯成為巴西今仗不勝的焦點球員，他全場6次過人全數失敗，18次失去控球權，雖然交出3次關鍵傳送，但仍無法掩蓋表現不佳事實。最後他在第71分鐘被換走，在Sofascore及whoscore等評分網站，都為巴西正選中最低分球員。

雲尼斯奧斯今仗表現不佳。（路透社）

賽後被問到為何提前換走雲尼斯奧斯，主帥杜利華祖利亞（Dorival Junior）坦承是因為他被緊盯：「我們安排過雲尼斯奧斯在邊路，但不成功；我們也安排過他在中路，但無法傳球給他，他被防守得相當好。」

杜利華祖利亞續稱球隊主導局勢，但亦嘗試改變局面，創造過一些攻勢，可惜最後未能成功入球。

杜利華祖利亞稱雲尼斯奧斯在中路時被緊密防守，隊友無法傳球給他。（路透社）

然而雲尼斯奧斯今季表現搶眼，與皇馬隊友比寧咸同為金球獎大熱人選，今仗表現失準，自然引來球迷批評，認為完全看不出是金球獎有力爭奪者；美國ESPN撰文指，這場比賽突顯出巴西當沒有反擊空間、且對手堅守陣地時，便無計可施，亦批評雲尼斯奧斯今仗單對單時表現不濟。

巴西目前在D組排名第2，落後榜首的哥倫比亞2分，下仗將為周六（29日）上午9時面對巴拉圭。