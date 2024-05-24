英超｜柏基達被英足總控違賭博條例　社交網站否認：驚訝及不安

效力韋斯咸的柏基達（Lucas Paqueta），英媒上年8月指這名巴西國腳涉違反賭博條例被查，事件未有後續，直至英超煞科後，英格蘭足總正式指控柏基達在2022年11月至2023年8月期間，四度故意領黃牌，違反英足總兩項條例。26歲的柏基達在社交網站發文否認控罪，對遭檢控而感到「驚訝及不安」。



韋斯咸中場柏基達。（Getty Images）

英超｜柏基達涉違反賭博條例 轉會曼城觸礁更暫被踢出巴西國家隊

英國《每日郵報》早在上年8月引述巴西傳媒，指柏基達曾經投注自己在賽事中領黃，當這名韋斯咸捲入涉賭風波後，隨即被巴西國家隊除名，柏基達當時曾否認所有指控。

英超球季進行期間，未有任何對柏基達涉賭事件的進展，直至完季後，英格蘭足總在當地時間周四（23日）發聲明，正式向柏基達提出指控，被指在2022年11月對李斯特城﹑2023年3月對阿士東維拉﹑2023年5月對列斯聯及2023年8月對般尼茅夫的賽事中，故意領取黃牌，從而令多於一名人士從賭博中獲利，違反英足總的E5.1條例。柏基達同時被控違反F3及F2條例。

翻看柏基達涉嫌刻意領黃的4場英超，分別從後踢跌李斯特城的蘇馬爾（Boubakary Soumare）及維拉的麥甘尼（John McGinn），面對列斯聯則侵犯森馬維（Crysencio Summerville），而對般尼茅夫一仗，柏基達在下半場補時階段時，爭頂時侵犯薩巴尼爾（Illya Zabarnyi）。

柏基達2022年11月踢跌李斯特城的蘇馬爾領黃。（資料圖片／Getty Images）

柏基達終於被控，這名巴西國腳當然否認控罪，並在社交網站呼冤，直言對被控感到「驚訝及不安」，柏基達表示過去9個月配合英格蘭足總的調查程序，提供一切有關資訊，而他否認所有指控，並揚言為自己的清白之身而戰，目前不會為事件作出任何回應。