美洲盃｜阿根廷小勝智利晉級淘汰賽　美斯屢獻妙傳為隊友鋪橋搭路

美洲盃A組焦點賽事，阿根廷以1：0小勝智利，成為今屆賽事首支晉級球隊。

此戰球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）自然是焦點人物，他雖未直接參與入球，但全場被對方針對之下，仍為隊友送出多次關鍵傳球。



阿根廷與智利這場比賽雖說不上平分秋色，但雙方仍踢得相當精彩。（路透社）

凌晨看完英格蘭的球迷，若看此戰相信會稍為精神一點。此戰智利雖然處於下風，大部分時間死守以阻擋阿根廷猛攻，但他們仍落力創造攻勢，雙方踢得大開大合，節奏相當明快。

焦點球星美斯只要一觸球，馬上便會有兩名或以上智利球員貼身招呼，上半場更被撞跌，一度要離場接受治療，幸最後並沒大礙。

美斯只要一觸球，便會有數名智利球員上前招呼。（路透社）

美斯上半場曾有一次遠射中柱，亦有以一敵四的精彩場面，但都未能打開紀錄。至下半場初段，他更幾乎憑罰球製造精彩助攻，可惜接應的麥亞里士打突破越位陷阱後，鞋尖僅僅碰到皮球，未能將其送入網中。

智利在死守下，阿根廷下半場亦創造過幾次黃金機會，但均被門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）神勇化解；雙方不少激烈身體碰撞，即使在禁區內亦不見收腳，製造不少險情，但球證均沒有表示。

兩隊球員踢得毫不「錫身」。（路透社）

末段美斯有一次角球突襲直射，不過智利門將巴禾未有被考驗，之後美斯再開出角球，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）混戰中射入，智利堅守了88分鐘終告失守，最終阿根廷1：0小勝，兩戰得6分晉級八強。

拿達路馬天尼斯在88分鐘射入致勝一球。（路透社）

美斯雖非球隊贏波英雄，但他今仗送出5次關鍵傳球、2次製造黃金機會，全場11次嘗試過人中成功7次，在組織方面的表現依然出色，賽後被各大網站評為比賽最佳球員。

智利主帥加利卡（Ricardo Gareca）表示對失利感到痛苦，但認為球隊表現出色：「我認為球員精彩地限制了阿根廷，且下半場更放開去進攻。若能入球的話便更好，但這關乎運氣。這樣落敗很痛苦，但我們仍有很大晉級機會。」

阿根廷教練史卡朗尼亦稱讚對方表現：「我比平時更緊張，智利踢出了自己風格，而且表現很出色。」

阿根廷今仗贏得不輕鬆。（路透社）

目前智利2戰僅得1分，排在A組第3。由於賽事不設最佳第三名晉級，因此下輪他們面對加拿大非勝不可。