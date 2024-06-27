馬德里體育會訪港　基沙文領軍鬥傑志　比賽詳情+票價+購票方法

傑志周四（27日）於香港君悅酒店舉行「EDPS 50周年呈獻傑志對馬德里體育會」發布會，公布友賽馬體會的比賽細節與票務安排。



傑志對馬體會的熱身賽將於8月7日晚上8時在香港大球場舉行，傑志會把約2000張「最佳位置」門票留作内部認購，票價為640港元。公開發售的門票分兩種，約31000張正價門票，票價為420港元；只得2100張的特惠票，票價為120港元，門票7月2日於Cityline購票通公開發售，「藍浪一家」球迷會會員和傑志足球學校學員可優先訂購門票，詳情球會稍後再公布。

以上三種門票按票價由高至低，每張門票分別會撥出60元、40元及20元至港超聯賽會青年發展基金，支持旗下所有青訓發展及訓練開支。

而比賽前一日（8月6日）馬體會的賽前訓練，將不設公開門票發售，約4000張相關門票會透過社福機構邀請弱勢社群人士參與。

傑志為友賽馬體會舉行記招。（廖雁雄攝）

馬體會8月訪港。（Getty Images）

馬德里體育會陣中法國國腳基沙文、三位阿根廷世界盃冠軍隊成員迪保羅、安祖哥利亞、拿侯爾摩連拿、馬體會隊長高基、前鋒艾華路莫拉達、比利時中場韋素、西班牙後衛艾斯派古達、沙奧尼古斯、馬高斯洛蘭迪、門將奧比歷等大牌球員，與主帥施蒙尼亦會訪港。

基沙文（右）是馬體會最有名氣的球星，他目前正代表法國參與歐國盃。（Getty Images）

當中最大名的球星基沙文，傑志稱合約上指球員除非受傷、轉會、家庭理由或受國家隊徵召，都會在香港上陣，但難以落實對方必須上陣多少分鐘，只能相信對方，會長伍健引述馬體會稱，球隊去年4場賽前熱身賽中，基沙文都有打足。

傑志會長伍健。（廖雁雄攝）

同時，傑志已獲馬體會官方承諾，即使有隊中球員代表家鄉參與7月15日舉行的歐國盃決賽，該球員也會在8月5日抵港隨隊出戰熱身賽。傑志今次邀請馬體會來港的戲金達8位數，並獲大型體育活動事務委員會的「M」品牌贊助。

而在剛過去球季結束後退役的前港足中場黃洋，將以今場比賽作告別賽，預計會上陣但不會踢足全場。傑志屆時會為黃洋舉辦儀式，又宣布自此役後，球會19號球衣會正式退役。