張煒琪第二度膺香港足球小姐　心中另有得獎人選　料轉型教練淡出

足總今日（28日）於周年晚宴頒發「香港足球小姐」獎項，在女子甲組聯賽主教練與港隊女足主教練投票下，助傑志贏得今季女甲聯賽冠軍的射手張煒琪，連續兩屆成為「香港足球小姐」，並獲得3萬元獎金。



在公布得獎者一刻，張煒琪有點驚訝。（袁志浩攝）

雖然已是第二度獲獎，但今屆在足總周年晚宴上頒獎，令自言「社恐」的張煒琪表示在台上「心跳加速」，她又稱，緊張是緣於自己從沒想過會再獲獎，「我心目中得獎者是阿純（馬澤純）或陳詠詩。」她特別希望陳詠詩得獎，因對方從小看着自己長大，兩人也一起踢波多年，「她是港隊隊長，有一定實力，是我心目中女足界別的最高，她應該要得到（獎項）。」

張煒琪第二度當選香港足球小姐。（袁志浩攝）

說回自己，張煒琪感謝有份投票的教練，更稱會繼續努力，但她相信自己兩至三年內會退役，「體能已慢慢下降，加上要應付教波，會慢慢轉型教練。」她目前會專注港隊下月7日主場對印尼的兩場比賽，並期待在8月底代表傑志參與女子亞冠盃外圍賽。

駿英九龍城贏得今屆港甲冠軍。（袁志浩攝）

九龍城升班 暫避談組軍計劃

香港U23、晉峰及深水埗先後宣布棄戰港超，但足總早前透露，應屆甲組聯賽冠軍駿英九龍城已申請升上港超並獲批准，意味來季有9隊角逐港超。

九龍城足球會常務副主席麥融斌（右）。（袁志浩攝）

足總今晚舉辦周年晚宴暨頒獎典禮，九龍城足球會常務副主席麥融斌被問到升超原因時，表示球會從2021/22年球季參與港乙開始，翌季升班甲組，至今季以22戰錄得18勝2和2負成績封王，一切盡在計劃之中，「一直說有機會升班就會升，今次覺得是時候便入紙，這不是因為單一球季發生的事，而是涉及許多因素。」

至於被問到球隊升班是否有長遠計劃，或只是踢一至兩年便自降，麥融斌沒有正面回應，僅強調九龍城7月中會舉辦發布會，屆時會公布包括組軍、球隊方向與計劃等詳情。