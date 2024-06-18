徐宏傑外流中甲雲南玉昆　再成前港足主帥安達臣麾下：望取好成績

中甲球會雲南玉昆繼上周三宣布聘請前港足主帥安達臣出任一隊主教練後，今日（18日）再公布羅致港足後衛徐宏傑。



徐宏傑在今月10日公布離開效力三年半的港超球會理文，當時他並無透露去向，僅感謝前東家的隊友、教練、職球員與老闆的照顧。

「這旅程在我職業生涯佔了一個非常非常重要的位置，好開心可以陪伴球會一齊成長，一齊達成我們的目標，拿到聯賽冠軍，過程中或者有好多高高低低，但這些經歷對我全都是美好回憶，我永遠都不會忘記。」

徐宏傑加盟中甲雲南玉昆。（微博）

這位剛當選今屆香港足球明星選舉——後衛的港隊成員，今日正式加盟中甲的雲南玉昆，球會在微博寫道：「經與球員友好協商達成共識，即日起，中國香港球員徐宏傑正式加盟。」在官方宣傳照中，雲南玉昆使用了漢語拼音「XU Hong-Jie」，而非香港常用的「Tsui Wang-Kit」。

徐宏傑曾在2018至2020年外流當年仍在中甲打滾的梅州客家，他在球會發布的片段中表示，對加盟感到非常開心，「盡我最大努力幫助球隊，希望可以和球隊一起取得好成績。」

雲南玉昆目前在中甲14戰得33分，10勝3和1負，兩分領先次席的重慶銅梁龍，暫居聯賽榜首位。球隊下一場中甲會於6月30日主場對瀋陽城市建設，或會是徐宏傑加盟後首戰。而連同徐宏傑在內，今季暫有10位香港球員在中超或中甲落班。