徐宏傑外流中甲雲南玉昆 再成前港足主帥安達臣麾下：望取好成績
撰文：袁志浩
出版：更新：
中甲球會雲南玉昆繼上周三宣布聘請前港足主帥安達臣出任一隊主教練後，今日（18日）再公布羅致港足後衛徐宏傑。
徐宏傑在今月10日公布離開效力三年半的港超球會理文，當時他並無透露去向，僅感謝前東家的隊友、教練、職球員與老闆的照顧。
「這旅程在我職業生涯佔了一個非常非常重要的位置，好開心可以陪伴球會一齊成長，一齊達成我們的目標，拿到聯賽冠軍，過程中或者有好多高高低低，但這些經歷對我全都是美好回憶，我永遠都不會忘記。」
這位剛當選今屆香港足球明星選舉——後衛的港隊成員，今日正式加盟中甲的雲南玉昆，球會在微博寫道：「經與球員友好協商達成共識，即日起，中國香港球員徐宏傑正式加盟。」在官方宣傳照中，雲南玉昆使用了漢語拼音「XU Hong-Jie」，而非香港常用的「Tsui Wang-Kit」。
徐宏傑曾在2018至2020年外流當年仍在中甲打滾的梅州客家，他在球會發布的片段中表示，對加盟感到非常開心，「盡我最大努力幫助球隊，希望可以和球隊一起取得好成績。」
雲南玉昆目前在中甲14戰得33分，10勝3和1負，兩分領先次席的重慶銅梁龍，暫居聯賽榜首位。球隊下一場中甲會於6月30日主場對瀋陽城市建設，或會是徐宏傑加盟後首戰。而連同徐宏傑在內，今季暫有10位香港球員在中超或中甲落班。
前港足主帥安達臣北上教波 正式出任中甲榜首雲南玉昆主教練港超聯｜傑志宣布陳晉一離隊 外流中超上海申花 IG長文道謝世界盃外圍賽︱港足作客打和土庫曼 比賽無直播球迷為戰情出奇謀世界盃外圍賽︱港足作客土庫曼 場地天氣遇難題 力爭小組首勝港足首度兩破伊朗 小將處子戰入球 杜俊暉：瘋狂得像在世界之巔世界盃外圍賽︱伊朗稱潮濕影響發揮 港足主帥：兩入球是最佳證明港足｜世界盃外圍賽香港對伊朗 港隊球迷區三人遭警察帶走世盃外｜港足主場與伊朗演入球大戰2：4告負 兩新秀處子戰即入波世界盃外圍賽︱港足再有兩人退隊 21名球員作客土庫曼剩兩門將港超聯｜深水埗社交網站最後「求救」招贊助 下周或退出來季聯賽港足推新戰衣 徽章首現「中國香港」 6月5日開售世界盃外圍賽︱港足望再展亞洲盃表現 伊朗主帥讚安達臣任內成就深水埗一球員「請病假」至今 曾自爆有人涉假波 球會：不會姑息港足︱安達臣離任後首度決選 馬希偉與保頓小將成新大港腳東方捧足總盃 盧比度任「兩場限定」港足助教：不錯的體驗