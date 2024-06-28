36歲台灣攀山家張元植法國爬山遇難　曾稱「登山與死亡緊緊相扣」

法國傳媒報道，在當地時間周四（27日）早上，一位36歲台灣攀山人士經Frendo spur路線攀登南針峰（Aiguille du Midi）北坡時遇險，下墮250米，當救援人員趕到時，發現該名攀山人士已死亡。《中央社》今日證實，遇難的是台灣著名攀山家張元植，張元植被外界稱為「八千張」，曾經嘗試以無氧方式攀登世界第二高峰K2。



台灣攀山家張元植周四遇難，終年36歲。（張元植Facebook）

《法國新聞廣播電台》報道，在昨日早上約7時30分，一支台灣隊伍以Frendo spur路線攀登南針峰北坡途中發生意外，意外位置有冰雪但不是技術性路段，兩位攀山人士未有繫上安全繩，其中36歲的一位下墮250米。同行的33歲攀山人士當時聽到有人下墮的聲音，但見不到同伴的蹤影。救援人員接報到場，發現該名下墮的攀山人士死亡。

南針峰高3842米，屬於法國阿爾卑斯山勃朗峰群山，鄰近著名山區小鎮霞慕尼（Chamonix、又譯沙木尼）。

報道引述救援人員稱，一時的大意（d'un moment d'inattention）足以令悲劇發生，呼籲攀山人士要留意天氣及雪況變化。另一篇來自法國傳媒《France Bleu》的報道表示，據救援隊透露，那兩名攀山人士並沒有用繩繫在一起，假設出現了技術失誤（erreur technique）。

張元植不時在社交網站分享攀山的照片。（張元植Facebook）

法媒昨日報道後，網傳遇難的是知名台灣攀山家「八千張」張元植，直至今日家屬證實其身分。《中央社》今日報道，張元植的母親及妻子發聲明，證實張元植昨日發生意外，不幸地離開了大家；因為事出突然，希望避免無法完整回覆落成資訊落差，所以較慢向外界回應，目前仍在處理後續事宜，準備到法國帶張元植的遺體回來。

張元植曾以無氧方式登頂世界第12高峰布洛阿特峰，又曾嘗試無氧攀登世界第二高峰K2峰，不過在接近峰頂時因為雪況不佳未能登頂。

大量網民湧到張元植的社交網站留言悼念，多謝他為攀山界的貢獻。網民及傳媒亦翻出張元植以往寫過的文章，他曾直言登山是一件會死人的運動，登山與死亡緊緊相扣，「正因為登山與死亡緊緊相扣，它也因此與其他運動有決定性的差異。在之中，我們能更切身的體會與咀嚼，何謂生命」。