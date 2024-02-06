鍾建民攀山店屹立旺區35年　疫情搬舖慳錢　嘆港人消費力大不如前

70歲的鍾建民除了是香港著名攀山家，足跡踏遍七大洲最高峰，還是戶外用品零售業的老行尊，在油麻地及旺角開設攀山行山裝備店35年。

雖然疫情期間香港掀起行山露營熱潮，但鍾建民坦言生意沒有想像中好，到2021年為節省租金而搬舖，由奶路臣街遷至西洋菜南街。他表示目前的市道比2019及2020年還要差，港人消費力變弱，買衫買鞋不如以前那樣爽手。



鍾建民在他的攀山用品店接受訪問。（顏銘輝攝）

疫情期間攀石鞋很受歡迎

新冠疫情在2020年起，全球各地封關，香港出現行山及露營潮，郊野人流更勝鬧市。然而，鍾建民表示店舖生意沒有外界想像中那麼好，他說：「上到山好似好多人，周圍都密密麻麻紮晒營，但我哋賣嘅營係比較貴，係去高山用。我哋嘅生意一開始就係做比較專業嘅嘢，而喺香港露營係唔需要，好多朋友買個200蚊嘅營就夠，甚至乎可能只用一次。」

在2020年疫情期間，香港出現行山露營熱潮。（資料圖片/廖雁雄攝）

鍾建民表示在露營熱潮期間，有人會在營地即場扔棄營具，他說：「我有朋友去露營地點係有嘢執，例如有營，可能係好平嘅營。啲人就喺嗰個地方扔咗佢。嗰段時間好多平嘅營具、戶外用品出現。好多人買咗用一兩次就扔，甚至成套營具咁扔。」他表示疫情亦令羽絨的生意大受打擊，因為港人難以出國，「嗰段時間係死晒，係死晒」，「無可否認座山係多咗人，但對我哋唔係好大幫忙」。

鍾建民指這類羽絨褸在疫情期間的銷量「死晒」。（顏銘輝攝）

問到疫情期間最受歡迎的產品，鍾建民表示與行山及露營沒有關係，而是攀石鞋。他道出疫情時的另一個運動熱潮：「嗰段時間開咗好多攀岩館，以我所知超過20間，你本身都已經好多，再多咗20、30間，好多朋友都需要攀石鞋，咁我哋有代理攀石鞋，都算係靚鞋嚟。」

鍾建民表示，疫情期間有很多人來買攀石鞋。（顏銘輝攝）

舊舖業主不願減租 2021年決定搬舖

在疫情頭兩年，鍾建民的攀山用品店位於奶路臣街樓上舖，他打算跟業主談減租，但對方堅持不肯大減。「喺嗰個位做咗十三四年。嗰度換過業主好多次。」他說：「我哋同最後個業主傾過，可唔可盡量減低啲，但佢唔肯，只係酌量減下一兩萬。業主嘅睇法係，行山好多人喎，但佢冇諗過買嘢嘅人唔喺我度買。」他認為很多人透過網購或者到迪卡儂（Decathlon）購買行山露營裝備。

鍾建民認為迪卡儂在疫情期間生意好好。（資料圖片/顏銘輝攝）

鍾建民續道：「疫情嗰段時間，我諗最好生意嘅係迪卡儂。」大型運動連鎖店迪卡儂在2017年進駐香港，其旗艦店正位於旺角，鍾建民稱之為「其中一個幾勁嘅對手」，因為迪卡儂的貨品種類多，價格較便宜。他說：「入到去差唔多全係年輕人，好多人買嘢。大家嘅顧客係唔同，嚟我哋嘅客係想買啲專業啲嘅嘢，而去佢度就多數買較平嘅嘢。」

鍾建民介紹露營煮食常用到的高山氣。（顏銘輝攝）

鍾建民年輕時在歐洲學攀山，到1985年返港，之後在油麻地上海街開設攀山訓練中心，教人爬山，但在那個年代當爬山教練難以維生，開始兼售行山攀山裝備，例如專業的攀山繩、安全帶、鎖扣。他說：「有人嚟買嘢，佢哋買得開心，買到自己合適嘅嘢，我哋又推廣到登山，咁就好足夠。」

店內擺着鍾建民以前到外國攀山的裝備。（顏銘輝攝）

及後，他遷至旺角花園街，一度開設數間分店，再搬到奶路臣街。在2021年9月，為節省租金，他將沙木尼登山用品搬至西洋菜南街百寶利商業中心2樓全層。至今，鍾建民開店35年。

鍾建民所創立的沙木尼登山用品，在2021年9月搬到西洋菜南街的2樓舖位。（顏銘輝攝）

經濟市道差過前兩年 盼業主減租

搬舖兩年多，現在回望，鍾建民很滿意當時的決定，因為現址人流也不錯，而且搬舖也令他不得不面對堆積如山的存貨，清理掉太舊、開始爛的貨品。記者以前也是舊店的常客，比較起來，新店顯得更光亮整潔，充滿活力。鍾建民說：「舊舖比較暗，啲角落位會俾人偷嘢。」

鍾建民在2017年於奶路臣街的舊店接受訪問，介紹行山杖。（顏銘輝攝）

他表示現址面積五千多呎，比奶路臣街的舊店小一點，而且地點遠旺角港鐵站出口一點，就在旺角及油麻地兩站之間。租金方面，市傳月租30萬；鍾建民透露簽了4年租約，每年租金遞增，30萬只是平均數字，所以目前月租高於30萬。他希望跟業主談減租，他說：「第一年佢平啲畀你，吸引你。我覺得而家個租金有下調空間，因為市道差，今年嘅經濟同租金一定低過前兩年。」

鍾建民表示新店較光猛，認為兩年多前搬舖的決定是對的。（顏銘輝攝）

港人消費能力比疫情前大減

鍾建民認為今年的市道比2019及2020年還要差，港人購買力大減。他說：「喺2017、18年嗰時，即係未有疫情同社會事件前，人嘅消費力係比較高，而呢一兩年係整體差。例如客人想買件產品，五、六百蚊佢會考慮，三、四百蚊嘅都冇咁爽手。喺幾年前，啲人買衫買鞋係好易，因為你本身賺到錢，加上個社會氣氛唔同。」

鍾建民表示賣了Beal的攀山繩超過30年，做到對方老闆都退休了，交由兒子接手生意。（顏銘輝攝）

他表示這幾年的經營充滿挑戰，「暫時都頂得住，遲啲就唔知」，這一年的目標是收支平衡，「唔係以往想像中咁易做」。他說：「我覺得我哋一定捱得住，因為咁多年嚟，又沙士又金融風暴，我哋都捱得到。我哋做生意嘅方式係唔會借錢嚟做，我有100蚊就做90蚊生意。我做嘢同登山一樣，都係穩打穩扎。」

逐步退下來讓女兒接手店舖

在訪問中，鍾建民說得最多的四字詞就是「穩打穩扎」。除了形容自己攀山做事的風格外，他認為行山戶外用品行業也是一門穩打穩扎的生意，不會一下子賺到大錢，但多年來支持他養妻活兒，並兼顧攀山的興趣。他笑說：「我以前就話，（攀完山）返到嚟見到舖頭仲喺度已經好開心。」

與鍾建民談了1小時，他最常用的四字詞是「穩打穩扎」。（顏銘輝攝）

跟鍾建民約時間訪問也不易，訪問前幾日，他去了滑雪；訪問後幾日，他又飛到外地滑雪，似乎已是半退休狀態。以前去爬山，靠太太幫忙看舖，如今有兩個女接班，他表示近兩年已經放手把很多業務交給她們打理，新一代亦為這間老字號帶來改變及活力。利用社交網絡宣傳、拍攝影片、邀請山界網絡紅人合作……皆由女兒主導，他也不知詳情。

「都係佢哋自己搞，盡量可以的話，我都想退落嚟，自己去滑雪爬山。」70歲的鍾建民說：「人始終都有退落嚟嘅一步，新人事新作風，新嘅年輕人諗嘅嘢同我哋唔同。」