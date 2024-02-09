尼泊爾要求珠峰攀山客帶走自己糞便　「我們的山峰已開始發臭」

英國《BBC》報道，未來攀登珠峰的人士需要購買糞袋，帶走自己的糞便，落山後會有人檢查他們的糞袋。有登山嚮導透露，4號營地隨地大便的情況最嚴重，他指位於南坳的4號營地被稱為開放式廁所（open toilet）。



高海拔8848米的珠峰。（Getty Images）

根據《BBC》報道，巴桑拉姆鄉自治市（Pasang Lhamu rural municipality）主席明馬（Mingma Sherpa）說：「我們的山峰已經開始發臭。」這個自治市的範圍包括珠穆朗瑪峰的大部分地區。

明馬說：「我們收到投訴，見到人類的糞便在岩石上，有些攀山人士生病了。這是不可接受的，有損我們的形象。」在極端的低溫下，珠穆朗瑪峰上的排泄物無法完全被分解。

當局下令，所有攀爬珠峰及鄰近洛子峰的人士，都需要購買糞袋上山，將自己的糞便帶回去大本營。落山後，會有人檢查他們的糞袋。在珠峰大本營，那裏有個人帳篷搭建的廁所，下面會有大桶收集排泄物。

尼泊爾當局要求攀登珠峰人士購買糞袋，將自己的糞便帶落山。（資料圖片/Getty Images）

當地非政府組織薩加瑪塔污染控制委員會（Sagarmatha Pollution Control Committee簡稱SPCC）行政總裁基寧（Chhiring Sherpa）說：「垃圾仍然是主要問題，尤其是那些很難抵達的營地。」雖然沒有官方數據，但基寧的組織估計，在珠峰1號營地至4號營地之間有3噸人類排泄物。他說：「據說有一半位於南坳，即是4號營地。」

曾組織攀珠峰活動的國際登山嚮導基克（Stephan Keck）表示，南坳有開放式廁所（open toilet）的外號。南坳位於海拔7906米，是攀山者向珠峰或洛子峰攻頂前的營地，這個地方非常大風。

基克說：「那裏幾乎沒有冰雪，周圍見到人類的糞便。」

得到巴桑拉姆鄉自治市授權後，SPCC正從美國採購約8000個糞袋，以應對3月開始的攀山季節，估計到時會有400位外國攀山客以及800人的支援團隊挑戰珠峰。糞袋內會有化學物質及粉末令糞便固體化，並盡量減少異味。

基克說：「我們計劃兩人帶兩個袋，每個可以用5至6次。」平均而言，每位攀山人士每天製造250克排泄物。

珠峰會是試點，之後推廣至尼泊爾其他高峰。其實攀山自備糞袋在部分國家是普遍的習慣，例如登北美最高峰迪納利山都需要帶糞袋。