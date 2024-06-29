美洲盃｜美斯受傷將缺陣下輪賽事　位置及傷情與年初訪港時相似

阿根廷在美洲國家盃已提前晉級至淘汰賽，不過球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）卻缺席球隊訓練，外媒指他大腿內側肌肉受傷，很可能會缺席下場比賽。



美斯上場對智利時受傷，缺席日前球隊訓練。（路透社）

阿根廷將於香港時間周日（30日）早上8時面對秘魯，為分組賽最後一場賽事，不過《The Athletics》指，美斯未有隨隊訓練，指他很大可能會在今場休戰。

上仗對智利時，美斯踢足全場，但上半場遭對手粗野攔截後，曾短暫離場接受治療，賽後他亦向記者表示，開賽後便感到右腿筋緊繃及不適。報道續指隊友訓練時，他留在酒店接受右腳內收肌治療。

美斯上場頻頻被智利球員「招呼」。（路透社）

美斯今年初訪港時，亦因內收肌不適及水腫未有上陣，令現場球迷及香港官員不滿，更引起不少風波。阿根廷媒體Tyc指，對智利賽後美斯馬上接受了掃瞄檢查，已排除撕裂可能，情況亦與訪港時相似。

阿根廷助教森美爾（Walter Samuel）在周五的記者會上，表示美斯下場不會出戰：「他在上場比賽遇到一些問題，我們會每日關注情況，期待情況有所進展。」

美斯今年2月隨國際邁亞密到港友賽，不過因傷齋坐全場。（袁志浩攝）

《紐約郵報》引述USA Today報道，阿根廷對秘魯一役本為最搶手門票，平均售價達515美元（約4022港元），比首戰面對加拿大時貴200美元，如今美斯缺陣消息傳出後，門票價格即下跌約22%。

目前阿根廷位居A組首名，領先次名加拿大3分，得失球亦有4球優勢，理論上極大機會以榜首出線，並會在八強面對B組次名，較大機會為厄瓜多爾或墨西哥。