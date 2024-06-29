歐國盃熱話｜安東尼哥頓日前傷痕惹揣測　澄清因玩手機「炒車」

英格蘭翼鋒安東尼哥頓（Anthony Gordon），日前隨球隊訓練時被發現臉部及手部都有傷痕，隨即引來與隊友打架等諸多揣測。這名23歲國腳出席記者會時，澄清有關傷勢其實是踩單車時分心用手機而「炒車」，更寄語大家減少使用手機的時間。



日前英格蘭訓練時，安東尼哥頓被發現下巴及手背掌骨上有血痕，隨即引來是否與隊友內訌等懷疑，真相原來比大家想像中簡單得多。

日前安東尼哥頓帶傷訓練的照片，引來外界不少揣測。（Getty Images）

他表示當時打算踩單車作恢復訓練：「那天天氣很好，我在落坡時嘗試快速拍一條影片，給家人看我正在做什麼，然後我突然便頭部率先着地。」

安東尼哥頓表示當時下巴先落地，該處亦留下一道頗大血痕。（路透社）

哥頓笑稱他踩的是電動單車，所以速度較一般單車快，而且前輪剎車一般是在右手，他想減速時便按下左邊手煞，沒想到單車突然停住：「但我沒有，而且離地飛出去10英呎（約3米）遠，下巴先落地！」

除臉部外，其雙手也有不少傷痕。（Getty Images）

他認為以當時的速度，本應傷勢會更重，形容某程度上算是幸運：「我覺得這個故事教訓我們，不要花費太多時間在手機上，應去享受沒有電話的時光。」事後他還在社交網站貼出「開始及最後」的照片自嘲。

英格蘭在今屆歐國盃表現備受批評，安東尼哥頓3戰只後備上陣1分鐘，一直是球迷間討論話題。他表示自己不是會要求上陣時間的球員：「我只會嘗試做到最好，控制我能控制的。每次訓練時盡力做到最好，這便是我讓他（修夫基）為人選而頭痛的方式，其餘事情我無法控制。」

哥頓又表示自己以正面方式，來看待外界對英格蘭的抨擊：「人們反應負面，是因為他們對你有很大期望，這其實很正面。如果我們要讓這些聲音停下來，只需要踢出表現，讓他們看到想看的東西便可。」

安東尼哥頓上季加盟紐卡素後表現搶眼，不過今屆歐國盃未獲重用。（Getty Images）

英格蘭以不敗戰績，從C組首名出線，他們將在香港時間周日（30日）深夜12時的16強賽，面對E組第3名斯洛伐克。