F1奧地利站｜韋斯達賓贏衝刺賽再奪頭位　角田裕毅遭篤灰指涉歧視

F1（一級方程式）奧地利站，紅牛車隊的韋斯達賓（Max Verstappen）先贏衝刺賽、再在排位賽重返頭位；另一紅牛體系車手角田裕毅則因在無線電一句無心之失，遭罰款且要公開道歉。



韋斯達賓來到紅牛主場——奧地利的紅牛賽道（Red Bull Ring）即回復強勢，周五在衝刺排位賽排第一，於周六傍晚的衝刺賽雖然一度面對來自麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）的威脅，但諾里斯與隊友皮亞斯特利（Oscar Piastri）纏鬥下，令「韋少」得以拉開差距，最終奪冠，今季三站衝刺賽全部封王；皮亞斯特利亞軍、諾里斯得季軍。

韋斯達賓的表現仍無人能出其右。（Getty Images）

在衝刺賽後不久便上演排位賽，頭位一如預期是紅牛、麥拿侖和平治之爭，不過來到Q3，韋斯達賓沒有再給予對手機會，跑出1分04.314秒的圈速奪得頭位，領先排第二的諾里斯超過0.4秒，平治車隊的佐治羅素則以0.122秒之差敗給諾里斯，排在第三名。

奧地利站排位賽三甲，第一名韋斯達賓（中）、第二名諾里斯（左）、第三名佐治羅素（右）。（Getty Images）

不過來到比賽後，車迷的目光都被裁判傳召角田裕毅的通告吸引——通告中指，「細牛」RB車手角田裕毅在排位賽期間於無線電使用了冒犯語言，因而需傳喚。由於在歐美對語言使用的標準相當高，如紅牛前青訓車手Juri Vips便因在與隊友打機時說了涉種族歧視用語，而遭紅牛車隊開除，因此角田的情況也備受關注。

英語非角田裕毅母語，因而禍從口出。（Getty Images）

雖然角田裕毅的無線電當時並沒有在轉播中「出街」，但原來有車迷透過F1官方電視台F1TV中，專門收看個別車手車Cam及無線電的功能，並聽到角田裕毅在排位賽第一回合（Q1）時，因遭沙巴車隊的周冠宇在維修站車道內的快線插隊，在無線電說了一句「Fxxking retarded（智障）」，有車迷因而投訴角田使用殘疾歧視用語。

角田在Instagram公開道歉。（Instagram截圖）

賽會指，在聆訊時，角田裕毅滿懷歉意，並解釋道英語並非他的母語，「他直到比賽結束，才知道那個字在英語的意思，他說，當他知道那個字的意思時感到相當震驚，表示與他本身的理解不一樣，但也承認這不應成為藉口。」賽會最終考慮到角田裕毅真誠地表達悔意、也有公開道歉，決定向他罰款4萬歐元，當中2萬歐元暫緩至季尾，若期間沒有再犯便不用繳付。

角田裕毅在Instagram限時動態公開道歉，當中提到自己誤解了該字眼的意思、也不是有意使用，「這種字眼的確不應存在、外界也自然不該容忍」。角田裕毅打入了Q2，將在第15名起步。