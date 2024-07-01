F1奧地利站｜韋斯達賓諾里斯爭冠變攬炒　本是好友關係受考驗

F1（一級方程式）奧地利站正賽，雖然在紅牛車隊主場紅牛賽道舉行，但這支世界冠軍車隊卻沒有預期中的圓滿賽果。

韋斯達賓（Max Verstappen）大部份時間領先下，因一次入站換胎損失大量時間，末段與麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）纏鬥後，兩敗俱傷，一向感情要好的兩人友誼也備受考驗。



今站正賽首圈已有陸克萊遭皮亞斯特利擦撞到前翼，需立刻入站更換前翼，早早退出前列，之後戰況大致穩定，直到比賽中段，又出現兩部Alpine內鬥的畫面。

兩架Alpine經常交鋒。（Getty Images）

下季落實離開Alpine的奧干，當時跟在亞士頓馬田的艾朗素之後，排在第12，隊友加斯利排在第13，加斯利在無線電投訴，要求奧干盡快爬艾朗素頭，否則兩車都會損失時間，奧干未幾成功超越艾朗素，加斯利也趁機跟着爬頭，更幾乎一併超越奧干。之後就變成奧干和加斯利的攻防戰，奧干雖然非常積極地防守，最後還是遭隊友在外檔爬頭。

隨着麥拿侖戰車性能大幅提升，諾里斯變成韋斯達賓爭冠的最大威脅。（Getty Images）

更精彩的鬥法在後頭，帶頭的韋斯達賓一直領先達第二的諾里斯8秒之多，到餘下20圈時（第52圈），雖然差距收窄到不足7秒，但仍算有餘裕，未料正是此時兩車一同入站，諾里斯換胎順利，韋斯達賓卻因左後輪未能順暢地更換，入站時間達6.5秒，這「慢Pit」也成為一連串事件的開端。

一次換胎失誤，成為一連串事件的開端。（路透社）

諾里斯一下子追上韋斯達賓，相當積極地不斷進攻，兩人展開了攻防戰，第59圈時，諾里斯曾短暫升上第一名，但「韋少」很快又將領先搶回來。第63圈，兩人越鬥越激烈，諾里斯爭位時一度將韋斯達賓逼出賽道外，結果一圈之後，兩人在同一位置擦撞，雙雙爆胎。兩車都入站後，韋斯達賓仍能繼續作賽，但諾里斯退賽收場。

這意外也令本來排在兩人後面的車手漁人得利——平治的佐治羅素因而奪冠，成為平治今季首個分站冠軍；麥拿侖另一車手皮亞斯特利亞軍、法拉利的辛斯季軍，而「韋少」雖然因釀成意外遭加罰10秒，但他入站後以第5名返回賽道，因後方的哈斯車手侯根堡落後太多，最終「韋少」仍可保住第5名，意味繼續拉開在榜首的領先差距，目前領先次席的諾里斯81分。

諾里斯本身與韋斯達賓是好友，但今次明顯因賽道意外不滿對方。（Getty Images）

一心爭冠卻顆粒無收的諾里斯，退賽一刻已顯得相當無奈又生氣，他在賽後受訪時直言失望：「我沒有做錯什麼……很失望，本來很期待能有公平的較技，即使鬥得激烈也要公平，但結果卻不是那樣。」

諾里斯和韋斯達賓場外關係一直不錯，兩人會一同開直播打機，諾里斯也會跟「韋少」一起乘搭私人飛機到不同賽站。但今次諾里斯被問到，事件會否影響兩人關係時，坦言：「這不到我作主，而是他（韋斯達賓）應該要說點什麼。我沒做錯，做錯的是他，所以應該由他去主動說些什麼。」他更說：「視乎他會說什麼吧，如果他說自己沒做錯，我會對他很失望。如果他承認自己當下有點笨、撞向了我，只是有點魯莽，那我會比較能釋懷。」

韋斯達賓稱會再跟諾里斯溝通。（Getty Images）

韋斯達賓則稱：「要從車外說我一邊煞車一邊移動是很容易的，但在車裏的人才最清楚自己在做什麼。人人都可以有自己的意見。」講到諾里斯認為「韋少」犯錯的時候，他道：「我要回去看看我們是為何會刷撞的，當然，我會跟他談談，會發生這樣的事是不幸……我們擦撞的角度很奇怪，然後我們都爆胎了，這結果很壞。」