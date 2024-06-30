巴黎奧運．乒乓｜港隊公布參賽名單　李皓晴落實四戰奧運

巴黎奧運尚有不足一個月就展開，中國香港乒乓球總會周日（30日）落實比賽陣容，當中三大老臣子黃鎮廷、杜凱琹和李皓晴繼續參賽，當中李皓晴將第4度出戰奧運會；另外，朱成竹將首戰奧運，且會參加女單。



李皓晴和杜凱琹上屆合力奪得女子團體賽銅牌後，今屆再一同出戰奧運女團賽事。（Getty Images）

今屆港隊一共在巴黎奧運乒乓獲得4個項目的資格，包括女子團體賽（3人）及附帶的兩個女單席位、由黃鎮廷獲得的男子單打資格、還有早已由黃鎮廷和杜凱琹奪得的混雙名額，而女單及女團的名單一直未公布。在6月30日向奧委會提交參賽運動員名單的「死線」當日，乒總宣布派出5名運動員參加4個項目，名單如下：

男子單打：黃鎮廷

女子單打：杜凱琹、朱成竹

女子團體：杜凱琹、朱成竹、李皓晴（替補球員：吳詠琳）

混合雙打：黃鎮廷、杜凱琹

朱成竹會首次出戰奧運會。（資料圖片／袁志浩攝）

當中2012年已首戰奧運的李皓晴，落實第4次參加這項體育盛事，她今屆繼續出戰團體賽；上屆合力奪得女子團體賽銅牌的杜凱琹，也會參加女團及女單，而另一席女團和女單席位，由上屆的蘇慧音換上表現躍進的朱成竹；吳詠琳將隨隊任後備。杜凱琹和黃鎮廷均是第3次參加奧運，兩人上屆在混雙8強止步，今屆再衝擊獎牌。

奧運乒乓賽事將由覆蓋奧運整個賽期，由7月27日打到8月10日，先上演單項、後段再打團體賽。

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