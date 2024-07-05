美洲盃｜阿根廷十二碼挫厄瓜多爾入4強　美斯射失馬天尼斯救駕

美洲國家盃8強，衛冕的阿根廷惡鬥厄瓜多爾，大部份時間領先之下卻在補時階段遭逼和，終需互射十二碼決勝負，復出的美斯（Lionel Messi，又譯梅西）射失之下，阿根廷門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）再度成為英雄。



阿根廷隊長美斯早前在最後一場分組賽對秘魯時，因傷沒有上陣，相隔5天，他亦克服傷病、重返正選陣容。

早段厄瓜多爾一直佔優，27分鐘，安素費南迪斯的頭槌幾乎為阿根廷打開紀錄，重要的一幕35分鐘出現，利辛度馬天尼斯在尾柱接應傳送篤入，阿根廷領先1：0，這個入球也是他自2019年入選阿根廷大國腳以來，21場國際賽的第一個入球。

利辛度馬天尼斯為阿根廷打開紀錄。（路透社）

下半場也有不少戲劇性場面，厄瓜多爾在60分鐘搏得對手後衛迪保羅罰球，安拿華倫西亞主射，他雖然令門將達米安馬天尼斯「捉錯路」，惟自己卻將角度攞得太盡射中門柱彈出。

到補時階段，以為阿根廷有驚無險晉級4強之際，厄瓜多爾浪接浪的攻勢終於有收穫，趁着阿根廷的奇雲洛迪古斯倒地，補時2分鐘一次罰球快開，造就奇雲洛迪古斯頂入，絕地逼和成1：1。

厄瓜多爾絕地追和。（路透社）

今屆美洲國家盃賽制之下，淘汰賽階段只得冠軍戰才設加時戰，8強在法定時間結束後若兩軍未分勝負，就直接互射十二碼決勝。阿根廷先射，然而美斯操刀第一球，表演一記Chip射卻中楣彈出，他即顯得相當失落。

美斯射失第一輪十二碼後，顯得相當擔憂。（美聯社）

然而，阿根廷畢竟有門神達米安馬天尼斯壓陣，厄瓜多爾首兩球十二碼都被他救出，加上祖利安艾華利斯為阿根廷射入第二輪，劣勢一下子變成優勢，之後麥亞里士打、干沙路蒙迪爾和奧達文迪都射入，令厄瓜多爾即使第3和第4輪都射入，也未能力挽狂瀾，阿根廷在互射十二碼4：2獲勝，進軍4強。

馬天尼斯再一次成為阿根廷的英雄。（路透社）

達米安馬天尼斯面對十二碼的數據頗為誇張，連同今仗在內，阿根廷已連續4次互射十二碼獲勝，他在國家隊賽事，至今面對過24球十二碼，只失12球，而對手射不入的12球當中，有9球都是被他救出，2球不中目標、1球中柱，意味他的十二碼撲救率達到37.5%。

馬天尼斯毋庸置疑是阿根廷早年連奪美洲國家盃和世界盃的關鍵，今屆美洲盃，他又能否成為衛冕英雄？