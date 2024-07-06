英國新首相施紀賢愛睇波又愛踢波　長揸阿仙奴季票推崇阿迪達領軍

英國新任首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）帶領工黨贏出大選拜相，私底下這名61歲的律師是名標準球迷，一生鍾情倫敦球隊阿仙奴，自2006年球隊搬至酋長球場後，更一直持有同一個座位的季票，閒時自己更會踢「衛生波」，他認為足球運動簡單直接，能讓他在感到壓力時能夠放鬆自己，同時能通過這一運動去解決社會分歧。



施紀賢年前曾接受傳媒訪問，講述他的足球人生，他毫不掩飾他對足球的熱愛，這名阿仙奴季票持有人，除了閒時愛看愛隊兵工廠比賽外，也喜歡親自落場踢波。

施紀賢熱愛足球，啟動選舉工程儀式也選擇在球場舉行。（Getty Images）

施紀賢指自己自從10歲起，除了有其他特別活動或受傷以外，他每個周末都踢足球，「我一直對這項運動充滿熱情，無論是觀賞還是參與其中，踢足球能讓我暫時與政治世界隔絕。」

施紀賢曾經與曼聯新老闆拉傑夫一起觀看阿仙奴對曼聯賽事。（Getty Images）

他續指：「如果你有睇波，你會知那種感覺是如何。我和我的兒子、我的朋友一起站在看台上，感覺太好了。又或者當你去踢波...... 我所講的當然是我周日踢的業餘比賽，沒有人真正關心你職業、你以什麼為生，他們只是想知道你是一個踢球的正人君子。」

施紀賢落區與民眾交流，也不忘參與足球活動。（Getty Images）

施紀賢參與政治活動時經常落區與民眾交流，對他而言體育和足球對於修補社會上各職業與階層之間的分歧是至關重要。「足球最吸引之處，是因為它是一項非常簡單的運動。 22人、1個波、2個龍門框，在90分鐘內盡力將球送入網。這就是它的一切，但非常美妙。」

施紀賢是阿仙奴死忠，由酋長球場啟用開始，他便持有同一座位的季票至今。（Getty Images）

施紀賢作為阿仙奴季票持有者，近兩季經常有入場見證槍手非常接近20年來首個英超冠軍。他認為兵工廠現任主帥阿迪達一直是阿仙奴重返爭冠行列的關鍵人物，這名西班牙人將尊重、激情和團結等新的原則融入了球隊。「他近年建造的是一支球隊。我知道這聽起來有點奇怪，但這不是11個個體，而是一支合作良好的團隊，當然因為我是季票持有者，有機會與他在比賽前相聚小酌一杯。」

施紀賢經常對外笑稱，阿仙奴簽入迪格蘭賴斯他有功勞。（Getty Images）

施紀賢又經常對外說笑，指自己有為球會引入迪格蘭賴斯作出貢獻。去年4月，阿仙奴賽和韋斯咸2：2一役，施紀賢和兒子有到倫敦體育場作客，他回憶道：「去年我們作客韋斯咸時，迪格蘭仍然是鎚仔幫球員，我帶住兒子在韋斯咸名宿麥克盧保引領下見到迪格蘭。我的兒子拿着場刊叫他簽名，顯然我們一併把阿仙奴的合約都放在內。迪格蘭是我簽入阿仙奴的！」