歐國盃人物誌｜屈堅斯變英格蘭英雄　低組別青訓出身照踏夢幻舞台

81分鐘，奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）後備入替，取代英格蘭隊長哈利卡尼。戰至末段，屈堅斯禁區內接應高爾彭馬的傳送，背對荷蘭守衛迪維積，門將維貝魯根護着近柱。屈堅斯一控順勢轉身，縱然射門空間不多，他依然找到「私家路」，皮球穿過迪維積的「大細龍門」，再在網仔入網。

大鐘踏入90分鐘前，奧尼屈堅斯為英格蘭攻入絕殺球，「三獅軍團」眾將一湧而上，與這名28歲的阿士東維拉前鋒慶祝。屈堅斯一夜之間成為英雄，賽後獲選為今仗最佳球員，接過殊榮後，在場上甚為感觸。

奧尼屈堅斯是英格蘭低組別球會埃克塞特（Exeter City）的青訓產品，10年前更外借至第六級別聯賽，當時的他無法想像有朝一日能夠在英超，甚至歐國盃賽場有進賬。

「我從來沒想過能夠代表英格蘭並取得入球。」



奧尼屈堅斯的絕殺球助英格蘭晉級決賽。（Getty Images）

奧尼屈堅斯與很多小朋友一樣，自小熱愛足球，技術同樣不錯，但他一直都沒有加入任何球隊。直至7﹑8歲時，屈堅斯的朋友前往練習途中，經過他家，並問他：「為何不一起來？」屈堅斯應邀出席，在機緣巧合下，踏上了足球路。

奧尼屈堅斯在英格蘭西南部德文郡（Devon）出生，與擁有多間大球會的倫敦距離逾300公里，除非他搬往倫敦，否則難以加入車路士﹑阿仙奴等大球會。

屈堅斯隨朋友加入家鄉附近的紐頓（Newton Town），大約一年後獲得埃克塞特的賞識，邀請他加入這間過百年歷史的球會。不過，對當年的屈堅斯而言，足球只是他的興趣，以及與朋友玩耍的機會，當他參與試腳時，他未能集中在訓練中，最終未能獲選。

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屈堅斯是英格蘭低組別球會埃克塞特的青訓。（資料圖片／Getty Images）

轉踢前鋒潛能盡展

輾轉之下，屈堅斯在11歲加入埃克塞特，他在14﹑15歲時逐漸認清自己成為足球員，變得愈來愈認真。2013/14球季，屈堅斯在U18聯賽攻入30球，如此亮眼的表現使他獲得一紙全職合約，2014年4月晉升至一隊。升上一隊早期，屈堅斯以後備身份首度在英乙上陣，當時他被安排踢翼鋒。

「他（屈堅斯）有完美的態度﹑完美的能力，但他在場上從未發揮自己的潛力。」時任埃克塞特領隊迪斯杜爾（Paul Tisdale）如此說道。

屈堅斯效力埃克塞特的頭兩季，僅3次在聯賽上陣，他在2014年12月被外借至英格蘭第六級別的業餘球隊韋斯頓（Weston-super-Mare），半季交出10個入球，當他返回埃克塞特時，屈堅斯被安排踢正前鋒，他的潛能終於爆發。

9年前，屈堅斯曾效力英格蘭第六級別的業餘球隊韋斯頓。（X截圖）

「他（屈堅斯）的引擎突然開啟了，我從未見過有球員有如此巨大的改變。」迪斯杜爾說。

就像齒輪一樣，只要放在正確位置上，小小齒輪也可推動巨大的儀器。迪斯杜爾指在戰術上﹑站位上，根本無毋須向屈堅斯鉅細無遺地說明，因為好球員本身已具備這些能力，只需要着眼於如何把他的潛力完全發揮。

2015/16球季，屈堅斯在英乙20場攻入8球，翌季更接近全勤，聯賽一共上陣45場﹑貢獻13球。

屈堅斯在埃克塞特愈踢愈好，拾級而上。（資料圖片／Getty Images）

「足球不僅是喜好，更是工作」

其他在大球會出身的球員，就算未能母會立足，他們背着大球會的名字，較容易在其他球會找到機會。在埃克塞特出身的屈堅斯，他早已明白足球的殘酷。

「青年軍出戰時，大家都想你進步，勝負不算太重要。當我升上一隊後，勝負變得愈來愈重要，當時我意識到不止是成績，而是為了糊口而戰，足球不僅是喜好，更是工作。」

短短兩年，屈堅斯的身價跳升15倍。（資料圖片／Getty Images）

奧尼屈堅斯在埃克塞特的努力逐漸被看見，在2017年獲得打比郡的報價，價錢不差，但迪斯杜爾卻婉拒了對方，「打比郡的踢法無法助屈堅斯成長」。僅半年後，賓福特以180萬鎊引入屈堅斯，時任主帥甸恩史密夫（Dean Smith）早已看中他，「他的良好態度勝於一切」。

屈堅斯在賓福特大放異彩，2019/20球季聯賽轟入25球，協助球隊以季軍完成英冠，惟未能成功衝超。縱然如此，屈堅斯以2800萬鎊轉會費加盟阿士東維拉，比起加盟賓福特時多出15倍，首度出戰英超，其後連續4季在英超貢獻雙位數入球，同時首度獲得英格蘭徵召，屈堅斯的足球生涯已經截然不同。

屈堅斯在英超繼續大放異彩。（資料圖片／Getty Images）

9年前，奧尼屈堅斯在凹凸不平的球場出戰第六級別聯賽；9年後，屈堅斯在歐國盃四強攻入致勝球，這些都是他從沒有想像過。

「我是個實際主義者，當我在踢第六級別聯賽時，我只是專注在如何返回埃克塞特。說實在，我從來沒有想過代表英格蘭及取得如此重要的入球。」

「我在後備席時，我向甸恩軒達臣說：『我可以作出改變。』我今早（比賽當日）跟高爾（彭馬）說過，當我們後備入替時，他助攻，我入波，而我們做到了。」

歐國盃四強的入球，有可能是屈堅斯生涯最重要的一球。（Getty Images）

9年前的屈堅斯想不到，有朝一日自己能代表英格蘭建功。（Getty Images）