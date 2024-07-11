歐國盃｜英格蘭憑爭議12碼追平　荷蘭將帥不滿　主帥：破壞足球

英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）上半場博得12碼，再親自操刀為英軍扳平，但這個12碼卻惹來爭議，荷蘭主帥朗奴高文（Ronald Koeman）直指這個判決「破壞足球」。



哈利卡尼為英格蘭攻入12碼追成平手。（Getty Images）

歐國盃｜修夫基「神之換人」？英格蘭靠兩位後備兵合作絕殺荷蘭

歐國盃四強戰，哈利卡尼上半場在禁區內起腳，與荷蘭守將杜費斯（Denzel Dumfries）趕到出腳封位，卡尼完成射門後再為杜費斯有接觸，這名英軍隊長倒地，狀甚痛楚。視像助理裁判（VAR）認為有犯規之嫌，球證施華耶（Felix Zwayer）到場邊翻查慢鏡，決定吹罰12碼，並由哈利卡尼親自主射建功，英軍追成1：1平手。

哈利卡尼射門後與杜費斯有接觸。（Getty Images）

荷蘭將帥不滿判決 雲迪積克：球證走得快

這個爭議12碼扭轉今仗形勢，荷蘭最後遭奧尼屈堅斯絕殺，無緣決賽。荷蘭主帥朗奴高文賽後當然不認同判決，「在我角度不應該是12碼」，並直斥VAR破壞足球，「他（哈利卡尼）踢到皮球，然後兩人的球鞋有接觸，我認為我們無法正常作賽，因為有VAR的存在，這是破壞足球的判決。」

荷蘭隊長雲迪積克同樣對12碼判決感不解，「我不知道說什麼，亦不知道可說什麼。球證在賽後急急腳離場，我連握手的機會也沒有，或許他的舉動已經說明一切。」雲迪積克續指，球證今仗在尺度一直改變，即使是細微的改變，也有大影響。

荷蘭主帥朗奴高文與隊長雲迪積克同樣對12碼有意見。（Getty Images）

除了荷蘭將帥外，一眾擔任評述員的英格蘭名宿，也難以認同球證的判決。「作為後衛，這是一個令人丟臉的決定，沒有可能判罰12碼，他（杜費斯）只是嘗試封阻。」加利尼維利說。英軍傳奇前鋒舒利亞的看法相近，指哈利卡尼完成射門後，才與杜費斯有接觸。

哈利卡尼在81分鐘退下火線，換入奧尼屈堅斯才出現絕殺一球，英格蘭主帥修夫基指哈利卡尼博得12碼時，受到「強烈的碰撞」（Big Knock），所以才決定換走他。

哈利卡尼末段被調離場，主帥修夫基指對方在博得12碼時有「強烈的碰撞」。（Getty Images）