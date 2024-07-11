歐國盃｜英格蘭驚險闖決賽　王室成員齊致賀　英王幽默籲速戰速決

歐洲國家盃四強戰，英格蘭憑奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）補時1分鐘的入球，以2：1絕殺荷蘭，連續兩屆打入歐國盃決賽，將與西班牙爭標。英國王室齊齊致賀，英王查理斯三世更幽英軍一默，希望他們速戰速決。



英格蘭又驚險晉級，英軍球迷當然高興。（路透社）

歐國盃｜奧尼屈堅斯補時絕殺荷蘭 英格蘭2：1晉級決賽撼西班牙

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今屆飽受批評的英格蘭再過一關，早段落後時由哈利卡尼12碼追成1：1，後備入替的奧尼屈堅斯建奇功，末段絕殺荷蘭晉級。

英格蘭在今屆歐國盃的淘汰賽，每次都是驚險過關，16強憑祖迪比寧咸末段的倒掛扳平，哈利卡尼在加時初段閃電奠勝，淘汰斯洛伐克；8強先落後下由布卡約沙卡妙射追和，再踢足120分鐘，以互射12碼擊敗瑞士。

「三獅軍團」今仗同樣是先落後一方，又是末段入球，唯獨不用踢足120分鐘。

奧尼屈堅斯攻入絕殺一球。（路透社）

修夫基。（路透社）

在修夫基帶領下，英格蘭連續兩屆殺入歐國盃決賽，舉國歡騰。英國王室成員紛紛致賀，英王查理斯三世發文祝賀英軍晉級，同時祝願他們在星期日的決賽有好表現，英王更幽英軍一默，「我鼓勵你們（英軍）下場不要在最後階段才入球﹑或踢到12碼取勝，我相信全國人民的心率及血壓都會大大減低。」

英國王儲威廉亦有發文，作為忠實阿士東維拉球迷的他，看到屈堅斯入球當然興奮，點名盛讚屈堅斯做得好，並祝賀英軍的好成績。