歐國盃︱幫英格蘭擊敗荷蘭的荷蘭人　哈索賓基助英軍克服最大心魔

歐國盃四強英格蘭2：1擊敗荷蘭，連續兩屆殺入決賽，眼利球迷留意到領隊修夫基身後的助教哈索賓基（Jimmy Floyd Hasselbaink），在慶祝球隊出線一刻突然又「勒住」自己，神情忽然呆滯，取笑他：「突然記得自己是荷蘭人」。

他加入英軍教練團隊才一年多，專責訓練前鋒球員，英格蘭今屆表現一直被外界批評，修夫基的保守戰術持續受狙擊，但球隊射十二碼以及一班後備前鋒的表現，確是耳目一新，這些可能都是哈索賓基的功勞。



英格蘭教練團慶祝贏波，哈索賓基被取笑「突然記得自己是荷蘭人」。（Ｘ）

哈索賓基去年出任英格蘭助教

哈索賓基生於荷蘭前鋒人才鼎盛年代，兩季英超金靴獎得主，僅23次代表國家隊，有點鬱鬱不得志。退役後當教練，發展也平平，長年在英格蘭低組別聯賽打滾，最高級別曾執教英冠球會昆士柏流浪，一年左右便被辭退，又曾涉及貪污醜聞，早已遠離大眾視線，間中到電視台擔心嘉賓評述，才再次進入世人視野。

他球員年代效力米杜士堡時跟修夫基結緣，2022年世界盃英格蘭8強負法國出局，基斯包維（Chris Powell）2023年3月離開教練團隊，修夫基找上哈索賓基這位昔日隊友。今屆賽事他常伴修夫基左右，比賽期間修夫基不時諮詢他和另一助教賀蘭特（Steve Holland）意見，他對英格蘭的作用當然不止於此。

英格蘭前鋒科頓（Phil Foden）娓娓道出哈索賓基來到後的改變。（Getty Images）

幫英格蘭克受最大心魔

效力曼城的英格蘭前鋒科頓（Phil Foden）早前接受英國廣播公司電台訪問，曾娓娓道出哈索賓基來到後的改變，「占美（哈索賓基名字）有很豐富比賽經驗，實力雄厚，訓練後他會帶我們幾個練射十二碼。當初我加入大國腳，感覺我們練（十二碼）得太多了，但沒有任何一個教練會射。我們帶來占美是有原因的：只練幾球，毋須練太多。」

主射十二碼從來都是英格蘭在大賽的最大心魔，修夫基領軍前，7次在大賽互射十二碼輸掉6次，僅曾在1996歐國盃八強射贏西班牙。修夫基本人正是1996年那屆歐國盃四強對德國射失的輸波罪人，因此他當上英軍主帥後，要求麾下狂練十二碼，因此科頓才有「練得太多」的感言。修夫基領軍下，英格蘭曾在2018世界盃16強射贏哥倫比亞，可是最關鍵一仗——2020歐國盃決賽卻不敵意大利。

科頓說出哈索賓基教他們射十二碼的要訣：「練習你想射的位置，主射時也是那樣射。大量的工作是在球場以外做的。」今屆歐國盃八強對瑞士，英格蘭五射全中贏波出線，較賽果更難得的一點是，英軍球員在十二碼點前展現出的決心和信心，球迷赫然發現，英格蘭似乎終於克服到互射十二碼這個心魔，哈索賓基功勞不少。

屈堅斯及彭馬在81分鐘後備入替。（Getty Images）

前鋒選人調動幕後功臣？

當然那也有賴陣中擁有高爾彭馬、艾雲東尼兩大十二碼專家，科頓形容兩人似乎「永遠不會射失」。英格蘭今屆表現，令修夫基領軍能力受盡質疑，不過有兩點是有驚喜的。

第一是大軍前線人選——兩個後備中鋒艾雲東尼、奧尼屈堅斯雙雙入選，邊緣人高爾彭馬、哥頓、查洛保雲亦全數入圍，這是有點令人意外的；另一點是他的換人調動，16強對斯洛伐克後備兵艾雲東尼助攻卡尼攻入致勝球反勝；八強對瑞士互射十二碼五球全中，當中彭馬、東尼、阿歷山大阿諾特三個劊子手都是後備兵；四強對荷蘭他80分鐘大膽換出卡尼和科頓，調入彭馬和屈堅斯，最後正是由兩人在90分鐘炮製入球，又一次反勝對手晉級，英格蘭每場的調動也不盡相同，而幾乎每次換人都收奇效。

修夫基又領英格蘭入決賽。（Getty Images）

53歲的修夫基在2016年接掌英格蘭，8年來他領「三獅軍團」多次在大賽踢出好成績，先在2018年世界盃得到殿軍，接着在2021年的歐國盃得到亞軍，兩年前的世界盃亦打入八強，而今屆歐國盃再入決賽。

然而他從選兵、排陣到戰術，一直以來都是相對保守而沉悶，他今屆從選兵到臨場調動上的變化，均較對上7年有別，尤其是他夠膽在比賽法定時間主將卡尼、比寧咸、科頓換走，這在以前根本難以想像，因此更有理由相信，一定程度是他聽從新加入團隊的哈索賓基意見，而作出跟昔日不同的決定，這位荷蘭名將是英格蘭再次晉身歐國盃決賽的無名英雄。

哈索賓基成為修夫基在英格蘭一大秘密武器。（Getty Images）