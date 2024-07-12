高爾夫球｜港隊衛冕世青賽女子團體冠軍 劉弦個人賽歷史性封后
撰文：高詩琦
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去年的IMG學院青少年世界高爾夫球錦標賽，香港女子小將劉弦（Adrianna Lau）和韓紫琳（Sophie Han）奪得女子團體賽冠軍，助高爾夫球成為香港體育學院的A級精英項目。
兩人今屆再參賽，順利衛冕，成為並列冠軍，當中劉弦勇奪15至18歲女子個人賽冠軍，成為港隊在這項賽事的最佳成績。
劉弦和韓紫琳在15至18歲女子團體賽，以低標準桿16桿的416桿（141-133-142），與最後急起直追的日本隊並列冠軍，當中劉弦在同一組別的女子個人賽，以低標準桿11桿的205桿，力壓日本選手根田Uno，奪得冠軍，是港隊首次在世青賽事贏得冠軍。
港隊男將也有好表現，何善年（Luke Brandler）在15至18歲男子個人賽，與Matthew Diehl和Kuan Zhou並列季軍，是首位打入錦標賽三甲的香港男球手。
劉弦賽後表示很榮幸能為港隊奪得佳績：「這個成就對我意義重大，因為我曾多次奪得個人賽亞軍，與冠軍擦身而過。儘管不穩定的天氣增添了今年錦標賽的挑戰性，我成功調整心態，平靜、堅定地揮桿，終於實現奪冠的目標。」
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