溫網｜凱特王妃愛網球變代表人物　溫布頓與英國王室的不解緣

溫布頓網球公開賽是每年英國夏天的傳統賽事，球手穿上經典的白色球衣，看台上的觀眾大多衣香鬢影，總是給人一種高貴的感覺。

在溫布頓看台上的王室包廂，不乏名人的身影，英國王室成員不時亮相，其中凱特王妃是常客之一。作為全英網球會贊助人，克盡己任，成為近年溫網的標誌人物之一，原來王妃年紀輕輕時已經與網球結下不解之緣。



凱特王妃與王儲威廉是溫布頓的常客。（資料圖片／Getty Images）

自1922年，溫布頓的王室包廂（Royal Box）邀請英國及海外的王室成員﹑國家元首及各界名人觀戰，全都受到全英網球會（All England Lawn Tennis Club）的邀請。王室包廂一共74席，座位全都是深綠色的藤椅，而獲邀人士的衣著必須要得體及端莊，當直播鏡頭影向包廂時，總是衣香鬢影。

威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）是溫布頓常客，自2011年與威廉王子結婚後，2016年接任成為全英網球會的贊助人，她會在決賽頒發單打錦標。凱特在溫布頓的衣著往往成為焦點，她穿上色彩鮮艷的顏色，她亦可輕鬆駕馭，並十分尊重場合。

凱特基本上每年也會在溫布頓亮相，她的衣著也是外界焦點之一。（Getty Images）

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就算丈夫威廉不在側，凱特也會親自入場觀戰，她同樣看得高興，年年如是，除了2013年，亦是她嫁入王室後唯一缺席的一年，當年正是英國球手梅利（Andy Murray）在男單主場封王，凱特早年接受訪問，解釋缺席的原因，「當年我懷有喬治小王子，在醫生的勸告下，我無辦法到場，錯過了梅利封王的一刻，其後我親自向他道歉，並祝賀他奪冠。」若不是在醫生勸阻，凱特都可能照常入場，足證她對網球的熱愛。

凱特與普通球迷無異。（Getty Images）

小時候的凱特是活躍分子，參與多項運動，而網球就是其中之一，她曾經在公開場合表達對網球的愛，「我熱愛網球，這是一個非常好的運動。」凱特多年也曾多次大展身手，曾與費達拿﹑拉度簡奴等球手切磋，連「費天王」都激讚凱特的網球技術令人喜出望外。

凱特亦與費達拿切磋網球。（資料圖片／Getty Images）

凱特打網球。（資料圖片／Getty Images）

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費達拿的貴族球迷

凱特今年以一襲淺綠色的套裝現身溫布頓，縱然身邊未見威廉的身影，卻有她的好朋友、瑞士天王費達拿與妻子，齊齊在包廂欣賞賽事。

凱特與費達拿。（Getty Images）

費達拿是當代網球傳奇，亦是溫布頓史上最成功的球手，當然深得球迷愛戴，而凱特正是其中之一。費達拿生涯最後一次打入大滿貫決賽，就是2019年的溫網，「費天王」與祖高域激戰近5小時，決勝盤戰至局數12：12平手，費達拿最終在「Tie Break」飲恨，無緣第9度溫布頓封王，凱特在頒發亞軍獎盃時，拍一拍對方的手臂，以示鼓勵。

費達拿2019年男單決賽飲恨後，凱特頒獎時特意安慰他。（資料圖片／Getty Images）

費達拿與凱特關係密切，費天王17年與妻子曾攜同兩對雙胞胎造訪威廉一家，而費達拿更有機會與喬治小王子對打，他更加親身傳授小王子網球技術，費達拿盛讚喬治技術不錯，並希望他長大後繼續保持對網球的熱誠。凱特曾透露，兩名小王子也被母親的薰陶下，成為費達拿的球迷。

凱特與費達拿除了有私交外，兩人不時共同出席慈善活動，一同運用各自的影響力，透過網球作行善，兩人去年曾在東倫敦舉行網球體驗日，一眾8至15歲的小朋友受惠。

不單止凱特，連她的家人也與費達拿甚有淵源，凱特胞妹Pippa在2013年溫布頓因訪問而與費達拿結緣，Pippa在2017年結婚時，費達拿更驚喜現身。費達拿魅力沒法擋，凱特大爆母親也是「費達粉」。

溫網｜費達拿凱特王妃同場接受球僮訓練 瑞士天王憶起童年歲月

費達拿與妻子結伴出席凱特胞妹的婚禮。（資料圖片／Getty Images）

英國王室與溫布頓淵源

今時今日的溫布頓，像是與英國王室掛上等號，就算不見威廉、凱特，也有其他王室成員現身。溫網與英國王室的關係，要由英王佐治五世說起，1907年，當時還是王儲的他與妻子，獲兒時好友、溫布頓俱樂部的秘書George Hillyard邀請，頒獎冠軍獎盃。佐治五世成為了溫布頓舉辦40年來，首位出席的英國王室成員。佐治五世其後更受邀成為全英網球會的贊助人，而這個傳統流傳至今。

佐治五世的兒子阿爾貝王子（其後的英王佐治六世）在1925年與教練合作出戰男子雙打，可惜直落三盤落敗，首圈出局，至今依然是唯一一名參過比賽的英國王室成員。

自伊利沙伯二世繼任後，她卻沒有父親佐治六世般熱衷網球，鮮有亮相溫布頓，2010年現場欣賞梅利的比賽，是她相隔33年後再度入場，難怪梅利賽後直言：「這是一生人只得一次的機會。」