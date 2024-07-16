書展2024｜《香港旅聞軼事》從行山回望往昔　梅窩牛飲可樂有段故

在香港行山遠足超過半世紀的旅行界前輩郭志標，總結多年行走山野的經歷見聞，撰寫《香港旅聞軼事》。他笑言去年撰寫了《香港古道行樂》後，有人以為他只研究古道，其實他對歷史文化及自然環境皆有了解，所以決定再出一書跟大家分享，希望透過《香港旅聞軼事》去反映本地行山文化及鄉郊變遷。



郭志標行山數十年。（受訪者提供）

年逾七十的郭志標人稱「標叔叔」，由上世紀70年代初愛上行山旅行，以前逢假日跟隨本地旅行隊攀山越嶺，熱愛尋幽探秘和鑽研本土歷史文化，曾任郊野公園及海岸公園委員會委員。

了解標叔叔上一本書：《香港古道行樂》透過行山看歷史 收錄全港逾百條古道

《香港旅聞軼事》的封面用上一張「標叔叔」的壯年時的舊照。被問到該照攝於何年，他表示不記得了。（顏銘輝攝）

他過去經常供稿予報章的旅行版，約10年前撰寫《香港本土旅行八十載》一書，記述以前市民行山郊遊的歷史，去年執筆《香港古道行樂》，整理及介紹全港過百條古道，推廣遠足旅行。

問到連續兩年出書的原因，郭志標說：「（去年出《香港古道行樂》後）人們以為我只是研究古道，其實古道只是其中一個主題，我喜歡將自然景物、歷史古蹟、民族民情融合在路線上，所以不如嘗試整理一下我過去的見聞，跟大家分享一下。」

郭志標（前排左三）早前出席三聯的新書發佈會，另外現居於荔枝窩的葉曉文（前排左二）亦會出新書《隱山：山居日月筆記》。（顏銘輝攝）

郭志標分享第一件決定要放進新書的軼事，他在80年代搭船到梅窩行鳳凰山，在梅窩碼頭遇到有村民餵牛隻飲可樂。他希望透過這件趣事帶出當時的歷史，反映大嶼山的交通及村民的生活。

「當年東涌未有現在那麼方便發達的交通。」郭志標說：「那時有人養牛，白富田的村民很早就帶牠運農作物出來，主人搭船去長洲買賣，回來再接這頭牛回家。因為要行馬路，主人要用牛皮綁住4隻牛蹄。安撫牠、讚賞牠，（主人）就給牠喝可樂，聽講主人有時會給牠喝啤酒。」他表示過多幾年再去，已經不見牛隻運農作物的情況。

在90年代，梧桐寨山泥傾瀉，有人命傷亡，郭志標在事發幾周後到現場考察損毀情況，嚇然發現山泥倒塌後，出現了一塊如骷髏頭的大石。他憶述：「預備走的時候，打算經另一邊的山路落梧桐寨，但舉頭一望，因為山泥沖走露出一塊大石，樣貌好像骷髏頭、黑無常那類，很哀愁地望下來。你知那兒正是肇事現場，所以心都一寒。」他表示現在山坡已經長滿植物，再見不到當年的恐怖模樣。

郭志標今年寫了《香港旅聞軼事》一書，各位山友不要錯過！（顏銘輝攝）

郭志標分享一個日佔時期的故事，東江縱隊港九大隊曾在紅石門設稅站；他又講到港島龍虎山名字的由來，原來這座山前稱青草山；他還記得在70年代行大欖涌水塘一帶，遇到有外國人一行六七人騎馬行過，叮囑他不准觸碰馬匹。

連續兩年出書，郭志標表示上一本《香港古道行樂》較難寫，亦寫得較辛苦，因為要搜集資料，而今年寫《香港旅聞軼事》就較輕鬆。

被問到這本書是否集其行山旅行生涯的精華，郭志標即說：「不算！只不過是見聞。」之後他告訴記者更多未來有意寫出來的內容，看來這位前輩仍有意繼續透過文字與大眾分享更多旅行遠足的往事。

郭志標行山超過半世紀，對香港郊野文化歷史素有研究。（顏銘輝攝）

《香港旅聞軼事》作者郭志標會在7月21日（星期日）下午2時至2時半，現身三聯攤位（1E-B04）快閃簽書。

書展2024

日期：17/07（星期三）至23/07（星期二）

開放時間：早上10時至晚上10時（17-22/07）、早上9時至下午5時（23/07）

地點：香港會議展覽中心

