韓國前鋒黃喜燦疑遭種族歧視　涉事球會還原對話：他當自己是成龍

英超球隊狼隊在周一（15日）友賽意甲升班馬科木，期間發生種族歧視事件，狼隊的韓國前鋒黃喜燦表示遭科木球員種族歧視，狼隊領隊加利奧尼爾一度考慮拉隊離場。科木周二發表聲明，不容忍任何種族主義，球會查問球員後，認為不涉種族歧視，當時有科木球員跟隊友說：「不要理會他（黃喜燦），他當自己是成龍。」



黃喜燦效力英超的狼隊。（Getty Images）

科木在周二的聲明表示：「我們球會不容忍種族主義，並以最強烈的方式譴責一切形式的種族主義。我們查問了這名後衛，以了解他所說的內容。他告訴我們，他跟後防隊友的說話是『不要理會他（黃喜燦），他當自己是成龍（ignore him, he thinks he’s Jackie Chan）』。經過我們與自己球員的詳細了解後，我們確信這話源於該球員（黃喜燦）的名字，以及他的隊友在場上也不斷提及的『Channy』。作為球會，我們的球員並沒有說過貶損的話。我們對狼隊部分球員的反應感到失望，誇大了這件事情。」

科木聲稱球員只是稱呼黃喜燦為成龍，因為狼隊球員叫黃喜燦的花名為Channy。（Getty Images）

這場友賽在西班牙的馬貝拉舉行，閉門作賽，由狼隊以1：0擊敗科木。狼隊主帥加利奧尼爾賽後交代黃喜燦在68分鐘疑遭種族歧視的事，他說：「Channy（黃喜燦花名）聽到種族歧視的說話，真的令人失望。我跟Channy討論過，他想整支球隊一起離場還是他一個人離開，但他希望球隊踢下去，完成應有的工作。」

狼隊領隊加利奧尼爾。（Getty Images）

加利奧尼爾續說：「我以Channy為豪，儘管他經歷了那麼難受的時刻，仍將團隊放在個人之上。他清楚今場是季前賽，他希望隊友都可以努力，獲得上陣時間，儘管他遭受莫大的冒犯。Channy沒大問題，他得到我們全力支持。」

據外國傳媒報道，在黃喜燦疑遭種族歧視後，雙方球員衝突，有隊友十分憤怒，狼隊的普丹斯更因揮拳攻擊科木的球員，領紅被逐。報道稱，沒有證據指普丹斯攻擊的球員是涉及種族歧視黃喜燦的人。在10人應戰之下，狼隊最後亦保住1：0勝局。

黃喜燦在社交網站發文，多謝隊友支持，並表明不能容忍種族歧視。（Instagram）

28歲的黃喜燦在Instagram上發文，強調不能容忍種族主義，並寫道：「事發後，教練團隊及隊友立刻告訴我，如果需要的話，他們會陪我一起離場，並一直注意我的情況，我要再次感謝隊友的支持。」

狼隊表示會向歐洲足協投訴科木，但歐洲足協表示該場比賽不在他們管轄範圍，「消除足球中的種族主義、歧視和不能容忍現象是我們組織的首要任務。雖然歐洲足協將繼續努力消除足球領域一切形式的歧視，但該組織的紀律機構只能對歐洲足協比賽中發生的事件採取行動。」