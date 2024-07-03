列斯聯放棄「列三代」　阿茲格雷4000萬鎊加盟熱刺寫商業足球悲歌

熱刺周二（2日）以4000萬鎊，從列斯聯簽入小將阿茲格雷（Archie Gray），暫時為今夏英超最高價收購。

這名18歲的英格蘭小將天賦異稟，被認為是列斯聯陣中最珍貴財產，但其實他今次離隊加盟熱刺，背後是一段現代足球的悲歌。



熱刺斥資4000萬鎊，買入只有18歲的小將阿茲格雷。（熱刺Instagram）

5月尾的英冠附加賽決賽，列斯聯以1球不敵修咸頓無緣升班，當時已傳出前者留在英冠的話，現有狀況無法滿足超利潤和可持續發展規則（Profitability and Sustainability Rules，PSRs），因此需要出售球員以獲取資金——阿茲格雷便是頭號目標。

阿茲格雷多次入選英格蘭各級梯隊，也曾獲英格蘭主帥修夫基點名稱讚，上季各項賽事出戰52場，獲選英冠最佳年輕球員，前途無可限量。因此當列斯聯需要出售這名球員套現的消息傳出後，不少英超球會隨即出手，賓福特便是其中之一，不過最終被球會規模更大的熱刺「截糊」搶走。

升班附加賽失利後，阿茲格雷伏在教練肩上痛哭。（Getty Images）

這名18歲小將能夠勝任右閘或中場，兼具傳球與過人技術，早在15歲時，便被時任列斯聯主帥比爾沙提拔至一隊，並在面對阿仙奴時，入選賽事後備名單，當時阿茲格雷還就讀中學，球會因此需要與學校協商，才能讓這名小將更多地參與球隊訓練。

不過比爾沙之後被辭退，即使續任主帥馬殊也看好阿茲格雷，曾數次在護級關鍵戰將他放在後備席，可在球隊陷入降班危機下，阿茲格雷要等到上季，才在英冠迎接一隊「地標戰」。

「戰術狂人」比爾沙將阿茲格雷提拔上一隊，但未等及收成已被辭退。（Getty Images）

如果查看列斯聯在社交平台送別他的帖文，即使表示「心碎地宣布消息」，仍能見到留言區罵聲一片。列斯球迷憤怒，不僅是因為被寄予厚望的新星被逼賣走，更大原因，是因為阿茲格雷的「純正血統」。

阿茲格雷是純正的「列三代」。（Getty Images）

純正的「列三代」

格雷這個姓氏，在列斯聯被稱為「王朝」（Dynasty），因為在上世紀60至90年代，其家族都曾為這間球會效力。阿茲的祖父法蘭克格雷（Frank Gray）、父親安迪格雷（Andy Gray）、甚至叔公艾迪格雷（Eddie Gray），都披上過列斯聯球衣作賽。

其中艾迪格雷更為球會出戰577場，為「青年近衛軍」傳奇球員，退役後亦曾成為球隊主帥、助教以至旁述。直至近年，艾迪亦辭去旁述工作，列斯聯看起來逐漸與格雷家族聯繫變淡，但這個時候阿茲格雷出現了。

阿茲格雷叔公艾迪格雷，是列斯聯傳奇人物。（Getty Images）

這名血統純正的「列三代」，因此被稱為「流着白色的血」，他6歲便加入球隊青訓，自上季成為球隊主力，加上表現出色，自然深受球迷寵愛，也被寄予厚望日後成為領軍人物。

阿茲格雷亦表示，比起加盟其他大球會，更希望留在艾蘭路球場。去年12月接受英國《衛報》訪問時，他表示自小便有三個夢想：「為列斯聯贏得歐聯冠軍、成為英格蘭國家隊隊長、贏得金球獎。」

如果用英式幽默來想，其實轉會熱刺後其血液也是白色。（Getty Images）

如今第一個夢想暫時中止，童話會否在之後續寫尚未可知，可就如球迷在社交平台揶揄列斯聯「心碎的前提是要有心」，阿茲格雷今次遠赴北倫敦，背後其實是被商業與金錢摧毀的足球文化。球員在資本集團的操作下淪為商品及賭注，他們的價值只是一串串數字，在光鮮的轉會鎂光燈下，其實照射出了一段失去靈魂的現代足球悲歌。