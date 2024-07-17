巴黎奧運日本目標20金　靠柔道摔跤體操搶金　乒乓力爭破中國壟斷

日本即將派出約400名運動員參加巴黎奧運，這將是日本隊參加海外舉行的奧運會中規模最大的一次代表團，目標是贏得20面金牌。



日本隊今屆目標贏得20金。（Getty Images）

在3年前東京奧運，東道主日本贏得58面獎牌，包括27金14銀及17銅。日本奧委會秘書長兼巴黎奧運日本代表團團長尾縣貢表示：「日本的目標是在巴黎獲得55面獎牌，其中包括20面金牌。」

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日本上屆靠主場之利，勇奪27金。（Getty Images）

獎牌及金牌的目標皆比上屆主場奧運略有下調，但仍很有野心，這兩個數字都超過了日本在海外奧運的最高紀錄，即2004年雅典奧運的16金。尾縣貢補充說：「如果運動員表現出色，這目標是可以實現的。」

阿部詩爭取衛冕。（Getty Images）

在東京奧運，日本在柔道項目中展現強大實力，獲得了9面金牌。在巴黎，阿部一二三和阿部詩兄妹，有望成為奧運歷史上首對成功衛冕冠軍的兄妹。阿部一二三會參加男子66公斤級，而阿部詩就會出戰女子52公斤級。

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日本上屆在摔跤奪得5面金牌，但近過去3年，日本摔跤隊經歷了改朝換代，在6個體重級別中的4位金牌得主已經退役。在新一代選手中，來自摔跤世家的20歲選手藤波朱理被寄予厚望。據《讀賣新聞》報道，她在2022和2023年世錦賽女子53公斤級奪冠，而且她自初中以來保持了133場不敗的驚人戰績，使她成為巴黎奧運金牌的爭標分子。

藤波朱理被寄予厚望。（Getty Images）

體操方面，日本主將橋本大輝在去年安特衛普世錦賽上贏得個人全能和單槓冠軍，展現了出色的狀態。然而，今年5月，由於右中指韌帶受傷，橋本退出了NHK盃，為他今夏的征程蒙上了一層陰影。橋本大輝今屆劍指3金，除了兩個個人項目，還會帶領日本爭奪男團錦標。

以橋本大輝（左）為首的日本隊力爭體操男團金牌。（Getty Images）

除了柔道、摔跤和體操等傳統優勢項目外，日本還有望在新興項目如滑板、運動攀登及霹靂舞中獲得金牌。在運動攀登兩項全能（領攀賽加抱石賽），日本的安樂宙斗男子世界排第一，而森秋彩則排世界第二，兩人皆有爭金之力。

杭州亞運的攀岩項目女子個人兩項全能決賽因天氣原因取消，最終成績根據準決賽成績決定。最終，日本選手森秋彩奪得冠軍，韓國選手徐採鉉獲得亞軍，中國選手張悅彤獲得季軍。（新華社）

日本在乒乓球長期與中國競爭，力求破壞中國包攬5金的美夢。上屆奧運，正是日本的水谷隼/伊藤美誠擊敗了許昕/劉詩雯，令中國失落了混雙金牌，今屆張本智和/早田希娜將代表日本參加混雙。張本智和的16歲妹妹張本美和近年在WTT賽事中迅速成長，預計日本隊會是對中國隊最大威脅的隊伍。

日本乒乓女將早田希娜。（Getty Images）

羽毛球是日本的另一個有機會贏多面金牌的大項。女單世界排名第五位的山口茜在今年早些時候從傷病中恢復過來，與首次參加奧運會的大堀彩和奈良岡功大一起，將全力爭取在巴黎奧運上獲得獎牌。女子雙打世界排名第四位的松山奈未/志田千陽目標是金牌，而上屆混雙銅牌得主、世界排名第五的渡邊勇大/東野有紗也希望在今年夏天走得更遠。

松山奈未/志田千陽出戰女雙。（Getty Images）

在團體項目中，傳統強項如女子和男子足球保持穩定水準，而在東京奧運上歷史性打入決賽獲得銀牌的日本女子籃球隊依然是實力分子。日本男子籃球、男子排球和男子手球均取得了歷史性突破。自1976年以來，日本男子籃球隊首次獲得在海外舉行的奧運資格。男女排球隊在2024年排球國家聯賽（VNL）中雙雙獲得亞軍，展現了頂級狀態。

此外，日本的金牌希望還寄託在男子重劍、男子花劍、女子佩劍、滑浪和女子標槍項目上。日本的男花隊是世界排名第一，而男重隊則排世界第三，至於江村美咲目前是女佩世界排名第一，也是連續兩屆世錦賽金牌得主。北口榛花是女子標槍去年世錦賽冠軍，今年曾擲出65.21米的成績，僅次哥倫比亞及奧地利的選手。