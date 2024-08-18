西貢行山｜大灘站起步沿郊遊徑出海下路 短遊猴塘溪消暑留意天氣
撰文：CATT’S BLOG
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踏入七月夏天來了，天氣愈來愈熱，小組今周到猴塘溪嬉水，短走一段郊遊徑，西貢碼頭94號巴士集合。
（行山日期：2024年7月3日；編按：雨天遠離溪澗，提防洪水）
早上搭9時20分開出94號巴士到大灘站下車，入村行一會，村屋左邊上行，沿郊遊徑出海下路，過馬路經林路上猴塘溪消暑一下，還在溪邊大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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休後原來路折返海下路，步至高塘搭車回西貢，今日超短線，不到4公里，未到1時已到達巴士站等車，炎夏行短路，有林蔭、有水浸都不錯呢！
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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行山前先了解行山禮儀：
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建議放入背囊的行山裝備：
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