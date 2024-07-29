巴黎奧運．何詩蓓｜200自兩大怪物級強敵　淺談澳洲孖寶凌厲後勁

200米自由泳是何詩蓓（Siobhan Haughey）最喜愛的項目，既鬥力更鬥智。然而自她於東京奧運摘下銀牌後，這個項目競爭愈見激烈，擅長中長距離的美國「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky）也因速度跟不上逐漸淡出，專攻更長距離項目，就算在美國選拔賽掄元，今次仍選擇棄戰200自。

去年游泳世錦賽壓過何詩蓓摘銅的加拿大天才泳將麥堅杜殊（Summer McIntosh），同樣棄戰200自，唯一有力威脅「澳洲孖寶」迪梅絲（Ariarne Titmus）與奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）的泳手，大概只剩下何詩蓓。從去年世錦賽到今年國內奧運選拔賽，澳洲孖寶的表現只能夠用恐怖來形容，尤其是她們在後半程的凌厲後勁，近乎無可匹敵。

本文試從東京奧運、去年長池游泳世錦賽和今年澳洲奧運選拔賽的分段時間和戰況，淺談「澳洲孖寶」的厲害之處。



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港隊重點賽程：張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

東京奧運200米自由泳決賽，迪梅絲（左）以後勁超越何詩蓓奪金。（Getty Images）

東京奧運分段時間分析：何詩蓓 Vs 迪梅絲

何詩蓓

26.77秒︱28.33秒︱29.08秒︱29.74秒 成績：1分53.92秒（亞軍）



迪梅絲

27.04秒︱28.81秒︱28.85秒︱28.80秒 成績：1分53.50秒（冠軍）



跟何詩蓓擅長途程不同，迪梅絲是個中長距離泳手，她是現時女子長池200及400米自由泳世界紀錄保持者，兼游800自。因此200自對她來說是途程最短的參賽項目，前半程速度往往及不上對手，靠後半程發力加速追上。一看3年前東京奧運她跟何詩蓓在200米自由泳決賽對戰的分段時間，便一目了然。

頭50米迪梅絲27.04秒轉池，當時僅排第五位，何詩蓓也不是最快，26.77秒第三名轉池，頭兩位是加拿大的奧莉絲克（Penny Oleksiak）和中國的楊浚瑄。1第二個50米，何詩蓓游出全場最快的28.33秒，以55.10秒首名轉池，升上第一位；迪梅絲游出不錯的28.81秒，追上一位至第四，前面尚有楊浚瑄和奧莉絲克。

迪梅絲後勁凌厲，東京奧運200自後上奪金。（Getty Images）

第三個塘開始是迪梅絲的「表演時間」，當所有對手開始疲累，包括何詩蓓在內全部7人只游出29秒以上的分段，迪梅絲堅持游出28.85秒，再追一位升上第三，但已貼近次席的楊浚瑄，當時帶頭的何詩蓓仍有0.52秒優勢。

最後50米，迪梅絲竟游出較第二、三個塘更快的28.80秒，這正是她後上擊敗何詩蓓的關鍵。最後一個塘，泳手盡力衝刺，體能亦消耗得七七八八，何詩蓓的分段是29.74秒，在八位泳手同段成績中排第五，也不算太差，不過較迪梅絲同段足足相差接近1秒，因此被對方後上以1分53.50秒的奧運新紀錄時間奪金，何詩蓓以1分53.92秒亞洲紀錄獲銀牌。

Dean Boxall同時教導迪梅絲和奧卡拉瑾。（Getty Images）

迪梅絲和奧卡拉瑾同屬澳洲教練Dean Boxall門下，這名狂人教頭一大特色，就是海外比賽貴精不貴多。2021年，迪梅絲在東京奧運後未再參賽，2022年只參加澳洲本土賽事和英聯邦運動會，缺席長、短池世錦賽，2023年直到長池世錦賽前也是如此，外人難以窺探她的進境。期間她的小師妹奧卡拉瑾進步神速，2022年大放光芒，長、短池均成為世界冠軍，英聯邦運動會獨取5金2銀，較師姐還要多出1金1銀。

迪梅絲在東京後再次跟何詩蓓較量，已經是2023年世錦賽，時隔兩年，可看到何詩蓓的進化，可是迪梅絲和奧卡拉瑾的進化幅度大得驚人。

2023年世錦賽奧卡拉瑾（左）創下200自世界紀錄時一臉措手不及。（Getty Images）

2023世錦賽分段時間分析：何詩蓓 Vs 奧卡拉瑾+迪梅絲

奧卡拉瑾

26.93秒︱29.01秒︱28.80秒︱28.11秒 成績：1分52.85秒 （世界紀錄／冠軍）



迪梅絲

26.72秒︱28.51秒︱28.77秒︱29.01秒 成績：1分53.01秒 （亞軍）



何詩蓓

27.05秒︱28.88秒︱28.87秒︱29.16秒 成績：1分53.96秒（殿軍）



東京奧運200自決賽，何詩蓓前半程贏速度，後半程稍為跌速被追上，因此她之後的比賽策略，盡量在前段保持優勢同時，亦要留力後半程爭取佳績。從2023年世錦賽後半程分段時間來看，她確實做到部署：東京奧運她在後半程兩個塘都是29秒外，最後50米跌至29.74秒；2023世錦決賽她第三個塘游出28.87秒，較上一個塘還要快0.01秒，最後50米亦能保持在29.16秒，即使最終游出的1分53.96秒稍為不及東京奧運時，後半程後勁不繼的弱點已大有改善。

可惜何詩蓓的進步，被幾位對手光芒掩蓋，迪梅絲今場一改慢熱作風，頭50米已一路帶頭，她以驚人速度領放到150米；意想不到的是，迪梅絲被「師妹」奧卡拉瑾用上自己最擅長的末段發力對付，第二個塘游29.01秒、一度跌至第四，奧卡拉瑾後半程再發力，第三個池游28.80秒，仍不及同段28.77秒的迪梅絲，當時迪梅絲仍佔0.74秒優勢之多。

2023年世錦賽迪梅絲（中）在頭150米一路領放。（Getty Images）

最後50米奧卡拉瑾全力衝刺，分段28.11秒爆贏向以後勁見稱的迪梅絲，後者罕有地末段跌速僅游29.01秒，末段大逆轉的主角換成奧卡拉瑾，並寫下1分52.85秒世界紀錄。

其實迪梅絲當時也創下1分53.01秒個人最佳時間，這對澳洲師姐妹的急速進化，拉開跟對手的距離，後半程被趕過的加拿大天才少女麥堅杜殊以1分53.65秒得季軍，何詩蓓的1分53.96秒又一次在長池世錦賽得到「梗頸四」。

澳洲隊游泳奧運選拔賽，奧卡拉瑾（左）跟師姐迪梅絲（右）再次鬥法，結果雙雙打破世界紀錄。（Getty Images）

2024澳洲奧運選拔賽分段時間分析：奧卡拉瑾 Vs 迪梅絲

迪梅絲

26.64秒︱28.49秒︱28.82秒︱28.28秒 成績：1分52.23秒 （世界紀錄／冠軍）



奧卡拉瑾

26.59秒︱28.74秒︱28.78秒︱28.37秒 成績：1分52.48秒 （亞軍）



踏入奧運年，當大家以為Dean Boxall教練會以一貫作風，大賽前讓兩大愛徒保留實力，不料他在今年6月澳洲奧運選拔賽一改常態，演出震驚世人一幕——200米自由泳代表資格，基本上已是迪梅絲和奧卡拉瑾的囊中物，根本不用出盡全力，二人卻無視6名對手來一場大鬥法。

頭50米重演世錦賽26秒多的高速，帶頭的是短距離泳手積克（Shayna Jack），奧卡拉瑾守在次席，迪梅絲第三。第二個塘迪梅絲以28.49秒追上首名轉池，世錦賽時迪梅絲在最後50米跌速，今次她沒有再犯上一次的錯誤，頭50米後三個塘全數在29秒內，唯一一個能跟得上的就只有奧卡拉瑾。

澳洲隊游泳奧運選拔賽迪梅絲打破世界紀錄奪冠後獲對手祝賀。（Getty Images）

澳洲孖寶與最強對手的距離

二人全程由頭鬥到尾，最後50米，迪梅絲游出相當快的28.28秒，奧卡拉瑾的28.37秒亦非慢速，結果兩師姐妹雙雙打破世界紀錄，包辦冠亞軍和奧運席位。

今次迪梅絲向師妹復仇，她的1分52.23秒和奧卡拉瑾的1分52.48秒，跟現役最接近她們的麥堅杜殊（1分53.65秒）、莉迪姬（1:53.73秒）和何詩蓓（1:53.92秒）之個人最佳時間比較，全部拉開1秒以上的距離，非常恐怖。過去三年來，迪梅絲在200自已進化為前半程速度可跟短途泳手媲美地快，並保持後半程的招牌凌厲後勁，奧卡拉瑾的特點也跟師姐近似，尤其是最後50米的衝刺速度，看來毫無弱點。

大概出於賽程甚或是勝出機會的考慮，分別勝出加拿大和美國200自奧運選拔賽的麥堅杜殊和莉迪姬，均放棄在巴黎奧運出戰這項目，何詩蓓已是實力最接近二人的對手，可是1.69秒和1.44秒在游泳是個不小的距離，短時間內根本難以逾越。2000年9月出生的迪梅絲仍只得23歲，2024年出生的奧卡拉瑾才20歲，在可見將來200自似乎都是她們的天下。