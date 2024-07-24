巴黎奧運24/07焦點直播賽程　足球開鑼HOY TV 76台免費連播4場

今日（7月24日）是巴黎奧運首個比賽日，足球及七人欖球舉行分組賽，8場奧運男足比賽全部免費直播，部分在電視免費有得收看，部分就要透過流動應用程式觀看，同樣免費。HOY TV 96台會由今晚9時起連播4場，包括阿根廷對摩洛哥，至於ViuTV 96台亦會播兩場，包括烏茲別克對西班牙。



巴黎奧運直播電視台大比拼 TVB與ViuTV頻道最多 HOY TV評述強大

巴黎奧運2024｜香港巴黎時差及時間對照表 香港觀眾下午睇到深夜

7月24日（星期三）巴黎奧運焦點直播賽程

晚上9時 男足B組 阿根廷vs摩洛哥（76台）

晚上9時 男足C組 烏茲別克vs西班牙（96台、HOY APP）

晚上11時 男足C組 埃及vs多明尼加（76台、96台）

晚上11時 男足A組 畿內亞vs新西蘭（HOY APP）

深夜1時 男足D組 日本vs巴拉圭（76台）

深夜1時 男足B組 伊拉克vs烏克蘭（HOY APP）

深夜3時 男足A組 法國vs美國（76台）

深夜3時 男足D組 馬里vs以色列（HOY APP）



由亨利帶領的法國男足會在首場分組賽鬥美國。（Getty Images）

法國的超齡球員包括踢過阿仙奴的拿卡錫迪。（Getty Images）

阿根廷男足由名宿馬斯真蘭奴領軍。（路透社）

阿根廷後防老將奧達文迪踢完美洲盃就接着踢奧運。（路透社）

巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

此外，男子七人欖球亦會在今日上演首輪12場分組賽，首場比賽是B組的澳洲對薩摩亞，在香港時間晚上9時半起舉行。大約每半小時舉行一場，最後一場是深夜3時半的A組新西蘭對南非。HOY APP會由晚上9時半起直播。

HOY TV 76台網上直播連結

ViuTV 96台網上直播連結