柔道︱王嘉莉亞錦賽首圈止步　轉戰世錦賽鞏固奧運資格：見步行步

柔道亞錦賽周六（20日）起一連四日在九龍灣國際展貿中心舉行，港隊共派7名運動員參加，包括有望參戰巴黎奧運女子48公斤以下級別的王嘉莉。然而她在主場表現失準、首圈出局。



距離巴黎奧運積分期完結尚餘約兩個月，據目前國際柔道聯盟的奧運排名，王嘉莉積分排第53位，屬港隊各量級中排名最高，在每個國家或地區每量級最多只可派出一位運動員下，她有機會憑洲際席位參與巴黎奧運。

王嘉莉最後一分鐘被對手取得半勝。（袁志浩攝）

首圈止步失望落淚

王嘉莉參與的女子48公斤以下級別首圈賽事，是今次亞錦賽首場比賽，然而她對世界排名低24位的土庫曼選手KURBANOVA Kurbanay，最後一分鐘被對手取得半勝（技有），結果在第一圈止步。完場一刻她用手掩臉倒在地上，離場時也忍不住眼淚，需要由隊友與教練安慰。

王嘉莉落敗後非常失望。（袁志浩攝）

王嘉莉調整心情後接受傳媒訪問，坦言不滿意，認為沒發揮出應有水準，只得實力的兩至三成。她透露過去曾贏過對手兩次，但反而為自己帶來壓力，加上在主場打全個比賽的第一戰，令自己特別緊張，「心情未準備好，打得不夠放。年初集訓時曾跟對手找打，發現她大力了，有點驚；她近兩個月亦研究了新招式，比賽前有分析如何拆解，但最後都是中了這招。」

她知道心態是非常重要的一環，「師姐都有教我如何放鬆，像平時練習當作比賽一樣，或多幻想自己出場的模樣，可讓我更快代入比賽模式。」

王嘉莉一度淚灑賽場。（袁志浩攝）

下月戰世錦賽望鞏固奧運資格

王嘉莉現時擁有的亞洲洲際資格在女子組共有10個名額，每個量級獲分配的名額會隨不同國家或地區運動員的排名有變動，她稱該資格仍有未知之數，「見步行步，先想好下個比賽，令資格更穩陣吧。」

香港過去只有兩名柔道選手躋身奧運，分別是1996年阿特蘭大奧運的女將巫靜惠，以及2012年倫敦奧運的男將張志業。王嘉莉表示，最理想是自己憑世界排名直入奧運，讓出洲際資格予男隊成員，達成首度有兩名柔道運動員兩人同時征奧的目標。

然而現僅得711分的王嘉莉，與憑世界排名取得最後一席奧運資格的瑞典選手BABULFATH Tara相差超過1600分，她接下來於5月份會出戰在哈薩克舉辦的大獎賽、在阿布扎比舉行的世錦賽，再視乎成績，在非洲公開賽與大洋洲公開賽中「二揀一」參賽，但搶分有一定難度。

她稱接下來最重要仍是加強力量與體能，同時針對不同對手訂下策略，「世錦賽分數很高，目標贏至少一至兩場。」

王嘉莉（右）與弟弟王嘉祺（左）獲媽媽入場支持。（袁志浩攝）

王嘉莉的弟弟王嘉祺亦參與亞錦賽，他首圈在對手缺陣下晉級，但次圈不敵烏茲別克選手出局。兩姊弟齊獲媽媽入場親身支持，被問到有什麼說話想向支持者說，王嘉莉隨即哽咽：「對不起，令你們失望，我之後會再做好一點。」

她笑言不時跟弟弟交流及研究各種打法，「會很明白對方，有他在我就放心。」去年初因杭州亞運而成為全職運動員的她，表示會先「搏」奧運資格，暫對未來有任何打算。

王嘉莉（左）與徐淑琪（右）一同觀看王嘉祺比賽，後者已完成手術約半年，但仍未能復出，她稱希望參與年底的香港公開賽。（袁志浩攝）

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另外，港隊代表蔡學正、何樂怡、楊樂琳均在首日亮相，但同無法突破16強。港隊明日會由麥康年參與男子73公斤以下級別，李玨穎則亮相男子81公斤以下級別。