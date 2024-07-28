巴黎奧運游泳︱何詩蓓最強對手400自強勢衛冕　另一強敵接力奪金

巴黎奧運游泳項目香港時間今晨產生四面金牌，當中最為矚目的是三大高手迪莉姬（Katie Ledecky）、迪梅絲（Ariarne Titmus）和麥堅杜殊（Summer McIntosh）列陣的女子400米自由泳決賽。

三人原本都是何詩蓓在200米自由泳的對手，由於分別勝出美國、加拿大選拔賽的莉迪姬和麥堅杜殊均選擇棄戰此項，何詩蓓在200自最強對手就是迪梅絲，這位澳洲游泳巨星以表現證明自己依然處於最佳狀態。



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三大高手迪莉姬（右）、迪梅絲（中）和麥堅杜殊（左）列陣的女子400米自由泳決賽。(Getty Images)

迪梅絲400自強勢先摘一金

女子400米自由泳決賽，迪莉姬、迪梅絲和麥堅杜殊分列第4、5、6線，頭100米已經是迪梅絲和麥堅杜殊兩人對決，拍在一起叮噹馬頭，迪梅絲毋懼對方挑戰全程稍為領前，麥堅杜殊盡力緊貼，惟去到250米開始漸逐跟不上，被一步步拉開，最終迪梅絲以3分57.49秒勝出，繼東京奧運後連續兩屆奧運在400自封后。麥堅杜殊以3分58.37秒獲得亞軍。

對比之下，擅長中長距離的美國「女水神」迪莉姬在400自的速度已無法追上，她全力拚搏下以4分00.86秒獲銅牌，是她四戰奧運累積的第11面獎牌。莉迪姬在倫敦、里約熱內盧和東京三屆奧運共獲7金3銀。

奧卡拉瑾(左)夥隊友在接力先奪一金。(Getty Images)

奧卡拉瑾接力「開齋」

迪梅絲為現時的女子200米及400米自由泳世界紀錄保持者，今屆奧運參加200、400及800米自由泳三個個人項目。

何詩蓓的主要對手，還有澳洲另一女將奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan），二人會在100及200米自由泳兩項「撞到正」。這位20歲超級新星在女子4X100米自由泳決賽上陣，為澳洲游第一棒，她游出52.24秒的不俗時間，為澳洲先取得優勢，並順利以3分28.92秒的新奧運紀錄力壓美國奪得金牌，張雨霏游第三棒的中國隊則以3分30.30秒獲得銅牌。奧卡拉瑾跟「同門師姐」迪梅絲一樣，展示上佳狀態。

何詩蓓在28日（周日）香港時間18:00先出戰200自初賽，若順利晉級，則會進入同晚深夜的準決賽，若再過一關，會在7月29日晚深夜的決賽，跟迪梅絲和奧卡拉瑾兩大對手力爭獎牌。