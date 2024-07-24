巴黎奧運．何詩蓓︱分析再奪獎牌機會　最有力威脅她的三大對手

3年前何詩蓓（Siobhán Haughey）在東京奧運勇奪兩面銀牌，寫下本港游泳界及體壇歷史新一頁，這位26歲世界級「香港飛魚」自此一直保持上佳狀態，今年更首度成為長池世界冠軍。巴黎奧運她再次成為港隊獎牌希望，能否再次踏上頒獎台，還須視乎一眾對手表現，尤其是強敵環伺的200米自由泳。

何詩蓓最強對手不止是上屆金牌、澳洲星將迪梅絲（Ariarne Titmus），還有兩大超級新星、迪梅絲的同門師妹奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）以及加拿大天才泳手麥堅杜殊（Summer McIntosh），不過隨着麥堅杜殊棄戰200自，何詩蓓減少一位強敵。本文試從各人近績及狀態，務實評估何詩蓓在100米及200米自由泳的獎牌機會。



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港隊重點賽程：張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

何詩蓓在東京奧運獲得兩面珍貴的游泳銀牌。（Getty Images）

何詩蓓獲5張入場券只戰兩項

何詩蓓獲得巴黎奧運50米、100米、200米及400米自由泳和100米蛙泳一共5張奧運入場券，她最終只報名參加100米及200米自由泳，專注於最強的兩個距離自由泳項目，可避免浪費體力，有利再爭獎牌。

何詩蓓今屆奧運賽程（香港時間）：

女子100米自由泳

初賽 7月30日 17:00

準決賽 7月31日 03:25

決賽 8月1日 02:30



女子200米自由泳

初賽 7月28日 17:00

準決賽 7月29日 04:00

決賽 7月30日 03:48



東京奧運女子100米自由泳決賽，澳洲短途游泳女王艾瑪麥姬昂（Emma Mckeon）游出51.96秒的奧運紀錄、力壓創下52.27秒亞洲紀錄的何詩蓓奪金。澳洲泳將人才輩出，麥姬昂在巴黎奧運選拔賽50及100自失利，無緣衛冕這兩個金牌項目。強敵未能出戰100自，卻不代表何詩蓓少一個對手，因為東京奧運後澳洲爆出一位「怪物級」新星——奧卡拉瑾。

澳洲「怪物級」新星——奧卡拉瑾。（Getty Images）

何詩蓓強敵1號：怪物級新星奧卡拉瑾

20歲的奧卡拉瑾跟迪梅絲同屬教練門下，她在過去兩年火速冒起，成名作是2023年福岡上演的長池游泳世錦賽200米自由泳決賽以1分52.85秒打破世界紀錄，她在頭半程落後之下，最後一段後上爆贏本身以後勁見稱的「師姐」迪梅絲，速度震驚世人。

澳洲隊的奧運選拔賽這對同門師姐妹再次鬥法，結果雙雙打破世界紀錄，今次贏的是迪梅絲，時間1分52.23秒，奧卡拉瑾游出的1分52.48秒同樣打破世績，戰鬥力強大得恐怖。奧卡拉瑾跟迪梅絲的途程略有不同，前者集中100及200米距離，迪梅絲專攻200米或以上中長距離自由泳，二人都是何詩蓓的200米自由泳強敵，奧卡拉瑾更是跟何詩蓓的兩大主項「撞到正」。

奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）巴黎奧運個人賽資格：

100背、100自、200自



奧卡拉瑾昔日教練形容她是「人型海豚」。（Getty Images）

昔日教練形容她是「人型海豚」

奧卡拉瑾童年時期的游泳教練辛士比（Paul Sansby）讚揚愛徒是個天生泳手，指出對方腳掌內彎「不擅長在地上行路」，但膝部超強伸展助她如在水中滑行，「她在水中能較任何付出同樣氣力的人前行多4至5米」，並形容奧卡拉瑾「她不是最大隻的，也不是最強壯的，但她在水中效率超級高。她猶如水生（waterborn），她是個人型海豚（She's a dolphin in a human body）」。身高1.75米，奧卡拉瑾在一眾對手之中身材確不突出，水中速度卻相當驚人。

麥姬昂在選拔賽100自失利，冠軍正是以52.33秒奪冠的奧卡拉瑾，項目另一席位由曾因藥檢不合格在2019至2021年間停賽兩年的積克（Shayna Jack）獲得。2023游泳世錦賽奧卡拉瑾與何詩蓓在100、200自正面交鋒，兩次都是由奧卡拉瑾勝出。

從奧卡拉瑾過去一年成績來看，她在100自穩定地游進53秒內，甚至曾在去年福岡游泳世錦賽女子4X100米自由泳接力第一棒寫下52.08秒的個人最佳時間，成績貼近何詩蓓最佳成績52.02秒，200自更一再打破世界紀錄（即使奧運選拔賽游出的1分52.48秒歷來第二快成績未被計算在內），從近績以至狀態，她都是何詩蓓爭牌路上最強對手。

2023游泳世錦賽，奧卡拉瑾（中）在100自決賽力壓何詩蓓奪金。（Getty Images）

奧卡拉瑾個人最佳時間：

100自／52.08秒（去年7月／游泳世錦賽4X100自接力第一棒）

200自／1分52.48秒（今年6月／奧運選拔賽）



近5場成績

100自

52.33秒（今年6月／奧運選拔賽）

52.27秒（今年4月／澳洲錦標賽）

52.82秒（今年3月／新南威爾斯錦標賽）

53.27秒（去年12月／Hancock錦標賽）

52.16秒（去年7月／游泳世錦賽）



200自

1分52.48秒（今年6月／奧運選拔賽）

1分53.57秒（今年4月／澳洲錦標賽）

1分54.76秒（今年3月／新南威爾斯錦標賽）

1分54.36秒（去年12月／Hancock錦標賽）

1分52.85秒*（去年7月／游泳世錦賽）



*當時打破世界紀錄



澳洲游泳巨星迪梅絲。（Getty Images）

何詩蓓強敵2號：巨星迪梅絲

迪梅絲同樣獲得3項巴黎奧運個人賽資格，分別是200、400及800米自由泳，她目前手握200及400米自由泳兩項世界紀錄。東京奧運迪梅絲包辦200及400米自由泳兩面金牌，800米自由泳亦獲銀牌，僅負「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky），並在女子4X200米自由泳接力獲銅牌，巴黎奧運以最強姿態力爭衛冕。

莉迪姬曾一度壟斷女子中長距離自由泳，2016奧運連取200、400及800米自由泳金牌，2019年世錦賽迪梅絲成為首名在國際賽400米自由泳擊敗莉迪姬的泳手，並逐漸在200及400米途程取代對方成為世界第一。她最為人熟悉一幕，不是在泳池內的表現，而是東京奧運400米自由泳決賽擊敗莉迪姬奪金後，她的教練Dean Boxall扯下口罩，並在觀眾席瘋狂慶祝。

迪梅絲（Ariarne Titmus）巴黎奧運個人賽資格：

200自、400自、800自



Dean Boxall同時教導迪梅絲和奧卡拉瑾。（Getty Images）

瘋狂教練巴黎奧運前下最強戰書

Dean Boxall常被外界形容為「有點怪誕」，他在同一項目同時教導迪梅絲與奧卡拉瑾兩個世界級徒兒，在游泳界十分罕見。他有能力疏導二人心理，一再助她們在互相競爭下迫出佳績，兩師姐妹由去年游泳世錦賽鬥到今年奧運選拔賽，兩次皆刷新女子200米自由泳世界紀錄，去年世錦賽是奧卡拉瑾成名作，今年奧運選拔賽二人一同打破世界紀錄，簡直猶如Dean Boxall向全世界泳手寫下最強戰書。

迪梅絲曾在訪問中說出對Boxall的無比信任，「我將生命交托給他，我認為這是令我們一起工作變得容易的方法」。兩師徒參加國際大賽近乎無寶不落，她率先在400自衛冕，再力爭蟬聯200自金牌，亦渴望在800自擊敗莉迪姬。相對奧卡拉瑾兩大主項跟何詩蓓「撞到正」，迪梅絲只會在200自跟Siobhan交手。

澳洲隊游泳奧運選拔賽，奧卡拉瑾（左）跟師姐迪梅絲（右）再次鬥法，結果雙雙打破世界紀錄。（Getty Images）

迪梅絲個人最佳時間：

200自／1分52.23秒（世界紀錄 - 今年6月／奧運選拔賽）

400自／3分55.38秒（世界紀錄 - 去年7月／游泳世錦賽）

800自／8分13.59秒（去年7月／游泳世錦賽）



近5場成績

200自

1分52.23秒（世界紀錄 - 今年6月／奧運選拔賽）

1分55.38秒（今年4月／澳洲錦標賽）

1分55.81秒（今年3月／新南威爾斯錦標賽）

1分55.99秒（去年12月／Hancock錦標賽）

1分53.01秒（去年7月／游泳世錦賽）



瑞典游泳傳奇絲祖唐。（Getty Images）

何詩蓓強敵3號：瑞典傳奇絲祖唐

當麥堅杜殊和美國「女水神」莉迪姬分別棄戰巴黎奧運200米自由泳，上屆100米自由泳金牌得主艾瑪麥姬昂在澳洲選拔賽失利，未能衛冕50和100自兩項，何詩蓓在兩個參賽項目除了「澳洲孖寶」迪梅絲和奧卡拉瑾之外，似乎已沒有多少位能威脅她的對手，然而瑞典名將絲祖唐（Sarah Sjostrom）看到巴黎奧運賽程後改變主意，原先只打算參加今屆奧運50米自由泳的她，同時報名出戰100米自由泳。

30歲的絲祖唐成名甚早，2008年初戰奧運時才剛滿15歲，一年後已是長池世界冠軍，她曾多次打破長池和短池世界紀錄，目前是長池50及100米自由泳世界紀錄保持者，也是何詩蓓非常欣賞的泳手。2021年2月她意外跌斷手肘，為趕及出戰奧運，那年3月回到泳池訓練，6月初重返賽場，即使未回復十足狀態，仍能在東京奧運50米自由泳獲得銀牌，100自則獲得第五名，堅毅精神令人敬佩。

絲祖唐（Sarah Sjostrom）巴黎奧運個人賽資格：

50自、100自



絲祖唐（左）跟何詩蓓惺惺相惜，近年對賽互有勝負。（Getty Images）

上屆跌斷手後缺態仍獲銀牌

她至今依然保持上佳狀態和競爭力，尤其是在50米短途項目，她去年便在游泳世錦賽再次打破50自世界紀錄，純粹因為東京奧運時女子100米自由泳決賽是在50米自由泳初賽當日早上舉行，讓她誤以為巴黎奧運賽程雷同，計劃集中火力在把握更大的50自一項，近日她接受路透社訪問時稱，「我當時不知道100米自由泳決賽後有兩天休息，50自才開賽，所以明顯地那讓我反思今屆只游50自的決定」。

絲祖唐說，兩項之間有兩天休息時間使她對同時參加50和100自持開放態度，並最終同時報名參加這兩個項目。如此一來，今屆參加100自往績最快的泳手，便由何詩蓓變成絲祖唐，也令這場原先為何詩蓓對奧卡拉瑾的百米女飛魚大戰，變為加入絲祖唐的三大泳手對決。

絲祖唐個人最佳時間：

50自／23.61秒（世界紀錄 - 去年7月／游泳世錦賽）

100自／51.71秒（世界紀錄 - 2017年7月／游泳世錦賽）



近5場成績

100自

52.57秒（今年6月／意大利Sette colli賽）

53.10秒（今年4月／瑞典Malmsten Stockholm賽）

53.25秒（去年10月／游泳世界盃匈牙利站）

53.32秒（去年10月／游泳世界盃希臘站）

53.39秒（去年10月／游泳世界盃德國站）



何詩蓓今屆奧運再上頒獎台的機會極大。（Getty Images）

何詩蓓獎牌機會務實評估

100自衝金、200自爭入三甲

游泳項目基本上無僥倖成份，看過何詩蓓在100及200自三大對手的實力，現在來一場務實評估，預測她今屆再次獲得獎牌的機會。先說200米自由泳，澳洲兩大泳手迪梅絲、奧卡拉瑾過去一年可謂壟斷這個項目，去年世錦賽兩人末段大鬥法，終由奧卡拉瑾以1分52.85秒打破意大利名將柏歷堅妮（Federica Pellegrini）保持14年的世界紀錄，今年澳洲奧運選拔賽二人更雙雙刷新世績，今次紀錄和冠軍由游出1分52.23秒的迪梅絲奪得。

相對而言，何詩蓓縱繼續身處世界前列，水準保持得相當平穩，畢竟200自在東京奧運寫下1分53.92秒亞洲紀錄後已無突破。去年世錦賽就算游出1分53.96秒相當貼近個人最佳成績，還是以0.31秒之差被麥堅杜殊壓過，只得第四名。迪梅絲和奧卡拉瑾領先最接近她們的對手麥堅杜殊超過1秒，在200自項目可謂「超班」，當麥堅杜殊和莉迪姬均選擇棄戰今屆200自，何詩蓓已是最有能力挑戰她們的對手，惟按奧運前的狀態和近績來看，何詩蓓能超越她們的機會較細，現實目標是力爭第三名。

何詩蓓在100自有相當機會爭金牌，今年世錦賽她僅次荷蘭泳手史甸貝根（中）獲銀牌。（Getty Images）

100自存在一定變數

至於100米自由泳，改變主意決定報名的絲祖唐是世界紀錄保持者，可是她游出51.71秒已經是2017年的事，她依然能很穩定地造出53秒頭的成績，今年6月更游出52.57秒，只是何詩蓓去年10月曾在游泳世界盃德國站將亞洲紀錄提前至52.02秒，今年6次出戰100自成績皆在53秒之內，是這個項目表現最穩定和突出的泳手，相較絲祖唐應被看高半線。

澳洲的奧卡拉瑾在100自亦進步神速，去年7月游泳世錦賽曾在4X100米自由泳接力第一棒寫下52.08秒個人最佳成績，跟何詩蓓的PB只差0.06秒，去年世錦賽100自二人正面交鋒，奧卡拉瑾以52.16秒奪金，何詩蓓以52.49秒摘銀。

不能忽視的是，相對爆冷機會較細的200自，屬於短途的100自在速度比拼下變數較大。今年初的世錦賽，奧卡拉瑾缺陣，荷蘭游手史甸貝根（Marrit Steenbergen）游出個人最佳的52.26秒力壓何詩蓓奪冠，這場賽事之前，史甸貝根幾乎都是何詩蓓的手下敗將。論個人最佳成績，何詩蓓對史甸貝根尚佔0.24秒優勢，跟澳洲另一位100自代表積克（Shayna Jack）則領前0.26秒。正路估計及正常發揮之下，金牌應是奧卡拉瑾與何詩蓓二人之爭，絲祖唐、史甸貝根和積克也在前列有力一戰。

何詩蓓個人最佳時間：

100自／52.02秒（去年10月／游泳世界盃德國站）

200自／1分53.92秒（亞洲紀錄 - 2021年7月／東京奧運）

近5場成績

100自

52.78秒（今年6月／意大利Sette colli賽）

52.72秒（今年6月／Mare Nostrum賽摩納哥站）

52.76秒（今年5月／Mare Nostrum賽西班牙站）

52.55秒（今年5月／Mare Nostrum賽法國站）

52.74秒（今年4月／美國TYR Pro系列賽）



200自

1分55.35秒（今年6月／意大利Sette colli賽）

1分54.53秒（今年6月／Mare Nostrum賽摩納哥站）

1分54.57秒（今年5月／Mare Nostrum賽西班牙站）

1分55.39秒（今年5月／Mare Nostrum賽法國站）

1分54.52秒（今年4月／美國TYR Pro系列賽）



麥堅杜殊15歲已成為雙料世界冠軍。（Getty Images）

特別一提：加拿大天才泳將麥堅杜殊

東京奧運後冒起得最快的女泳手，除了奧卡拉瑾，還有17歲的加拿大天才泳手麥堅杜殊，去年游泳世錦賽200米自由泳決賽，正是她游進三甲，將何詩蓓擠出頒獎台。她原是何詩蓓在200自另一強敵，她同時獲得200自、400自、200混、400混、200蝶五張奧運入場券的她，最終在密集賽程下選擇放棄200自。

加拿大泳隊近年猛將輩出，2020東京奧運，她是加拿大代表團最年輕一員，才14歲，就一口氣出戰200米、400米和800米自由泳，以及4X200米自由泳接力，當時幾名師姐麥妮爾（Maggie Mac Neil）、馬思（Kylie Masse）、奧歷絲克（Penny Oleksiak）光芒四射，麥堅杜殊不算矚目，潛力已不容忽視。

麥堅杜殊（Summer McIntosh）巴黎奧運個人賽資格：

200自、400自、200混、400混、200蝶



Summer已完全進化為「怪物」。（Instagram）

15歲已是雙料世界冠軍

麥堅杜殊的速度三年前已見端倪，2021年加拿大奧運選拔賽200米自由泳，她游贏2016奧運100自金牌師姐奧歷絲克，以1分56.19秒創下全球14歲泳手世界紀錄。2021年短池世錦賽她勇奪1金2銀，其中400自那面銀牌更是後上超越何詩蓓奪得。2022年首次參加成年長池世錦賽，她狂掃200米蝶泳和400米混合泳兩金，400自得銀加上一面接力銅牌，當時她只得15歲。

去年3月她在6天內參加5項比賽，先以3分56.08秒打破迪梅絲的400米自由泳世績，5日後再以4分25.87秒刷新400米混合泳世界紀錄，成為歷來首個同時擁有這兩項長池紀錄的泳手。在此之前，她在美國參加 2023 Pro Swim Series，200自擊敗「女水神」莉迪姬，終結對方本土9年不敗紀錄。她連番以表現證明自己不再是「潛質新星」，而是貨真價實的超級巨星。

Summer不止愈大愈強，更愈發漂亮。（Instagram）

兼項能力或成巴黎奧運雙刃劍

麥堅杜殊一個厲害之處，是她的兼項能力。跟已退役的「水神」菲比斯強項相似，她擅長蝶泳和混合泳，自由泳亦愈游愈出色，比起莉迪姬，也許麥堅杜殊的特點更像「女版菲比斯」，就只差奧運金牌來認證。今年5月加拿大奧運選拔賽，她連贏200及400米自由泳、200及400米混合泳及200米蝶泳，一口氣獲得五張個人項目巴黎奧運入場券。

這個連練習也不甘落後隊友的小妮子，鬥心超強，她已多次試過在大賽中連游多個不同項目，兼項能力或成為她在巴黎奧運力爭金牌的雙面刃，因為除了在400米混合泳看來無可匹敵之外，餘下四項都要面對強大的對手，如果她全數出戰再加上接力項目，她的體力消耗或較何詩蓓、奧卡拉瑾甚至迪梅絲更大，她終選擇棄戰200自，何詩蓓爭牌減少一個對手，今屆奧運依然必須留意這個加國泳隊小美人。

麥堅杜殊個人最佳時間：

200自／1分53.65秒（世界少年紀錄 - 去年7月／游泳世錦賽）

400自／3分56.08秒*（去年3月／BELL Canadian Trials）

200蝶／2分04.06秒（世界少年紀錄 - 去年7月／游泳世錦賽）

200混／2分06.89秒（世界少年紀錄 - 去年3月／BELL Canadian Trials）

400混／4分24.38秒（世界紀錄 - 今年4月／BELL Canadian Trials）



*當時打破世界紀錄

