巴黎奧運｜橋本大輝「趴落地」無緣單槓決賽 中國隊張博恆大勇
撰文：顏銘輝
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日本體操名將、上屆兩金得主橋本大輝在巴黎奧運體操資格賽失準，在擅長的單槓失手「趴落地」，未能躋身單槓決賽，無緣衛冕。在男子個人全能，橋本大輝亦只以第三名晉級決賽。相反，中國隊在資格賽狀態大勇，張博恆以資格賽首名晉身個人全能決賽，而在團體資格賽方面，中國隊同樣力壓日本隊。
22歲的橋本大輝被視為當今男子體操的「風頭躉」，他是上屆東京奧運單槓及個人全能金牌，以及男團銀牌。在過去兩屆世錦賽，他連續在個人全能封王，其中上屆還贏得單槓金牌。今屆，他以單槓、個人全能、男團贏得3金為目標，但他在資格賽失準，已經在最擅長的單槓項目出局，無緣3金。
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在單槓資格賽，他選擇難度達6.6分的動作，但最後落地失手，未能站穩，整個人仆向前，要用雙手撐住身體。結果，他的完成分只得7.133分，總分為13.733分，僅排第20位，無緣晉身單槓決賽。
橋本大輝昨日（27日）在資格賽整體表現未上力，加上單槓有大失誤，所以在個人全能資格賽都是排名第三位，雖然能入到決賽，但成績不如中國的張博恆及日本隊友岡慎之介。
中國隊在資格賽表現突出，張博恆以88.597分以首名晉級個人全能決賽。在6個分項中，有3項由中國選手以首名入決賽。在吊環，鄒敬園及劉洋以頭兩名入決賽，而在雙槓，中國同樣佔據資格賽頭兩名，分別是鄒敬園及張博恆。另外，張博恆在單槓亦以首名晉級決賽。
故此，在男團資格賽成績，中國隊亦以2.434分之差領先爭冠勁敵日本，首名入決賽。
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