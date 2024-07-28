巴黎奧運熱話︱中國跳水女將公主抱隊友　嚇得美國選手目瞪口呆

中國跳水隊兩位女將陳藝文／昌雅妮在女子雙人3米板項目拿下中國隊今屆第二金，也是跳水第一金，她們和奪得亞軍的美國組合和季軍隊英國組合在跳水池畔合演趣怪一幕，美國選手曲克張大口發呆的表情包，在網上被洗板瘋傳。



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頒獎禮後六位選手循例給場邊「擺甫士」讓攝影師拍照。（Getty Images）

女子雙人3米板項目中國代表陳藝文／昌雅妮由頭帶到尾，以337.68分贏得金牌，美國組合貝根（Sarah Bacon）／曲克（Kassidy Cook）獲得銀牌，英國組合贊臣（Scarlett Mew Jensen）／夏柏（Yasmin Harper）戲劇性憑最後一跳摘銅。

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中國跳水女將公主抱隊友嚇呆對手

頒獎禮後，六位選手循例給場邊攝影師拍照，不知是否按攝影師要求，美國和英國組合其中一位成員不約而同地背着隊友「擺甫士」，陳藝文和昌雅妮乖乖站定合照，不過之後陳藝文輕鬆地一手抱起拍檔昌雅妮，來一個公主抱。

搞笑的是，在她們身邊的美國選手曲克看到這幕後張開大口，目瞪口呆，似乎是受到相當驚嚇的樣子。

美國選手曲克看到這幕後張開大口，目瞪口呆，似乎是受到相當驚嚇的樣子。（微博）

中國網民紛紛傳載這搞笑一幕，有網民聲稱，「中國00後的鬆弛感火了，陳藝文賽後公主抱昌雅妮，外國運動員：我們也學學」。不過這對中國組合，其實只有昌雅妮是「00後」，她在2001年出生，今年22歲，陳藝文1999年出生，已經25歲了。

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