巴黎奧運．乒乓︱日本混雙獎牌熱門意外16強出局　對港隊組合有利

乒乓球是中國隊在奧運一大「金牌庫」，上屆在東京奧運在混雙項目失手，未能全取5金，混雙金牌由日本組合伊藤美誠／水谷隼贏得。今屆日本隊混雙組合換成張本智和／早田希娜，依然是中國隊爭金路上的頭號強敵，被列為賽事二號種子，可是張本／早田配首度在賽事登場，便爆大冷不敵朝鮮組合出局，16強止步。



巴黎奧運．乒乓︱張本智和／早田希娜爆冷16強止步。（路透社）

張本智和／早田希娜二號種子「一輪遊」

張本智和／早田希娜在首圈16強賽事以1：4不敵朝鮮組合李正植／金琴英，二號種子經歷奧運「一輪遊」，遭日本傳媒形容為「巴黎噩夢」。

向來自信十足的張本智和，賽前曾揚言要在混雙賽事「好好地取得獎牌」，並且在「直到最後的團體賽為止全力以赴」；他的拍檔早田希娜也曾聲稱：「最有可能戰勝中國選手的，就是混雙項目。」

張本智和暗示對手之前刻意隱藏實力

二人豪言言猶在耳，不料首度登場即以敗陣告終，早日希娜賽後表示，「我開始比賽時感覺正常，但由於我沒有太多關於對手的資訊，我有點迷失，不能阻止男球手（李正植）的擊球。」

49分鐘比賽後，這對被視為獎牌熱門、甚至能挑戰中國隊的日本組合爆冷出局，張本智和賽後指出，「他們較其他任何對手都更棘手，我們之前在其他比賽看到他們，今天他們的表現遠較之前的比賽好。」

巴黎奧運．乒乓︱孫穎莎／王楚欽順利晉身混雙八強。（路透社）

孫穎莎：「能參加奧運的選手無弱者」

賽事頭號種子、中國組合孫穎莎／王楚欽在16強順利以局數4：0輕取埃及組合晉級，八強遇上中華台北組合林昀儒／陳思羽。

對於最強對手意外墮馬，孫穎莎直言「能夠參加奧運會比賽的選手沒有弱者，日本組合出局的確出人意料，但對自己來說，將困難想充份，把準備做充足比什麼都重要。」

孫穎莎／王楚欽身處最上線，張本智和／早田希娜在最下線，張本和早田16強便出局，對同處下線的港隊組合杜凱琹／黃鎮廷大為有利，因為日本組合正是杜凱琹／黃鎮廷在下線之中最強對手，杜黃配如能順利再過兩關，料在決賽才需遇上孫穎莎／王楚欽。