張家朗奧運再奪金｜生涯盡攬各大錦標　只差一個冠軍就完美

張家朗由男孩變男人的故事，從3年前的東京奧運說起，張家朗在東京奧運歷史性贏得金牌，香港隊相隔25年再添金牌。張家朗的戰績自此起飛，世界盃﹑大獎賽﹑世大運亦是家朗的囊中物，他的劍擊生涯差這個殊榮就完美。



2021年7月26日，張家朗在東京奧運男子花劍個人賽過關斬將，8強戰落後9：14下，連取6劍上演驚天逆轉，其後再下兩城，贏得港隊劍擊史上首面金牌，一夜之間變成「香港劍神」。

自東京奧運金牌起，張家朗的劍擊生涯變得不再一樣。

張家朗在東京奧運奪金後，他的劍擊生涯自此變得不一樣。（資料圖片／Getty Images）

東京奧運後，2022年賽季由巴黎站世界盃開展，張家朗殺入8強，再鬥主場劍手拿霍特（Enzo Lefort），以15：9報捷，其後再挫兩名意大利劍手，首度奪世界盃分站冠軍。在巴黎站封王後，同時為他登上世界第一打好根基，同年4月的貝爾格萊德站後登頂，生涯首度做「一哥」。

巴黎站奪得生涯首個世界盃冠軍。（FIE圖片）

張家朗在2022年勢不可擋，亞洲錦標賽相隔6年再度封王，其後的世界錦標賽登上頒獎台，亦是香港花劍首人獲得世錦獎牌。

2022/23賽季，張家朗再度巴黎站登上頒獎台，摘銅而回，家朗在2023年雖然在國際賽沒有奪冠，但他在大型運動會屢創歷史，先在世大運封王，其後在杭州亞運奪得港隊史上首面劍擊獎牌。

張家朗在杭州亞運贏得港隊劍擊史上首面金牌。（資料圖片）

2024年，張家朗在2月的都靈大獎賽封王，首度贏得大獎賽冠軍，其後在5月的上海大獎賽再添一冠。

上海站大獎賽贏得第二個冠軍。（FIE圖片）

張家朗以衛冕身份出戰巴黎奧運，先挫加拿大及中國的莫梓維，8強在12：14下反勝主場的拿霍特，4強淘汰日本的飯村一輝，決賽鬥意大利劍手馬奇，再一次落後12：14下逆轉，蟬聯奧運金牌，成為68年來首人。

亞錦賽﹑世界盃﹑大獎賽﹑世大運﹑亞運﹑奧運等盡是張家朗的囊中物，他只欠一個世界冠軍，張家朗的劍擊生涯就圓滿了。