巴黎奧運．羽毛球｜8強抽籤鄧謝遇世界冠軍　中國兩金牌熱門碰頭

巴黎奧運羽毛球賽，混雙項目8強已誕生及完成抽籤，香港代表鄧俊文／謝影雪將遇上韓國的徐承宰／蔡侑玎；而上屆決賽對戰的兩支中國組合，則在8強已碰頭。



鄧俊文／謝影雪在分組賽先勝中華台北組合葉宏蔚／李佳馨，再不敗日本的東野有紗／渡邊勇大，以C組次名出線進入8強，抽中對2023年世界錦標賽混雙金牌得主、韓國組合徐承宰／蔡侑玎，徐／蔡在分組賽三戰全勝，是B組首名。

「鄧謝配」對韓國組合的勝方，會遇上另一場8強——韓國組合金元昊／鄭娜銀對大馬組合陳堂傑／杜依蔚的勝方。

謝影雪（左）和鄧俊文（右）打入巴黎奧運混雙8強。（路透社）

巴黎奧運：韓國混雙組合徐承宰／蔡侑玎。（路透社）

另外，兩個作為金牌熱門的中國組合——頭號種子「雅思組合」也是上屆銀牌得主鄭思維／黃雅瓊，對上馮彥哲／黃東萍，當中黃東萍上屆夥王義律奪金，也意味今屆只有一支中國組合能進入4強，獲勝的一方，會遇上日本「東渡組合」東野有紗／渡邊勇大對泰國Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanachai的勝方。