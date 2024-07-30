巴黎奧運｜中國女排苦戰擊敗衛冕美國　朱婷承認最後一屆參賽

巴黎奧運女子排球A組，中國女排旗開得勝，以局數3：2力克衛冕的美國。

中國較快入局，連贏25：20及25：19領先2：0，美國其後反撲，以25：17及25：20追平，要打決勝局，中國女排以15：13取勝。中國女排主將朱婷賽後表示，今屆可能是她最後一次參加奧運，會珍惜每一場比賽。



李盈瑩是中國女排擊敗美國的重要功臣，她在第五局表現大勇，接連取分。（Getty Images）

李盈瑩是中國女排贏波的最大功臣，全場攻取26分，為隊中得分王，當中24分來自進攻，另外2分來自攔網。李盈瑩最關鍵的作用在第五局，當時中國剛被美國連追兩局2：2，氣勢被比下去，此時她站出來，展現進攻效率，10次進攻獲得8分，加上1分攔網，單局取得9分。該局中國贏15：13，她個人佔當局全隊的6成分數。

此外，朱婷今場頭兩局發揮理想，總共得到17分，為隊內第二高分。王媛媛今場有7分，當中3分來自攔網。

29歲的朱婷在東京奧運後受傷患困擾，她賽後承認今屆最後一次參加奧運，「能夠回來也是種種的努力」。她說：「對我個人這是最後一屆了，能夠回來是種種不易，珍惜在場上每一次觸球，如果再傷的話，每次觸球都有可能是我生涯最後一次觸球。」

中國之後兩場分組賽會對東道主法國及塞爾維亞，爭取入八強。