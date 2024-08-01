巴黎奧運羽毛球｜戴資穎淚別五環　負傷上陣未言棄：能上場已很好

巴黎奧運，是戴資穎第四屆﹑亦是最後一屆奧運會，當然希望以奧運金牌為傳奇生涯收尾，無奈小組賽已經與好友泰國球手拉查諾（Ratchanok Intanon）同組，兩個只能活一個。

關乎出線的一戰在周三（31日）晚上演，未能重演東京奧運的精彩對決，戴資穎以19：21及15：21落敗，奧運旅程就此告終，「小戴」忍不住淚水，連拉查諾都一同落淚。

「我知我做不到.......但大家都沒有放棄我，我怎可以放棄自己。」



戴資穎最後一屆奧運遺憾結束。（Getty Images）

巴黎奧運．羽毛球｜戴資穎帶傷不敵拉查諾出局 淚別最後奧運

巴黎拉夏貝爾門體育館（Porte de La Chapelle Arena）上演戴資穎的最後一次奧運會，外界當然希望「小戴」退役前贏金牌，但她賽前坦言：「沒有不可能，但是會很困難。」

第四次征奧衝金，單看分組已注定難行，與比利時的譚蓮妮（Lianne Tan）及好友兼老對手、泰國的拉查諾同列E組。戴資穎與拉查諾在東京奧運八強合演扣人心弦一戰，兩人為了救波打到「瞓低」，拉查諾憾負後流下遺憾之淚，叫人心碎，更打動台灣網民，兩名好友偏偏今屆抽進同一組。

戴資穎與拉查諾同樣擊敗譚蓮妮，兩人爭奪只得一個的出線席位，而殘酷一仗在周三晚上演。

戴資穎與拉查諾。（路透社）

戴資穎有膝傷在身，並非在最佳狀態，今場明顯是下風的一方，首局最多曾經落後7分，小戴急起直追，首局以19：21先輸一局。次局形勢分野更大，拉查諾一度領先14：3，戴資穎未能收窄差距，結果再輸15：21，直落兩局告負，戴資穎的奧運旅程來到終結。

拉查諾與兩位裁判握手後，特意走向戴資穎，兩人相擁，當時拉查諾已經哭成淚人，而眼淚感染了小戴。當這位台灣「球后」向在場觀眾致意時，她已經雙眼通紅，兩人紅着眼一同離場。

兩人相擁而哭。（Getty Images）

戴資穎離場時雙眼通紅。（路透社）

戴資穎賽後接受訪問，情緒未能平伏，一邊受訪一邊默默流淚，小戴坦言早已預期今仗的戰果，「這樣的結局我早已料到，但我可以在場上比賽，已經很好了，我本覺得自己無法上場。」

小戴其後在社交網站發文，表示自己左﹑右腳都有傷，傷勢嚴重至無法走路，甚至來到法國時亦未能如常跑動。奧運愈來愈近，她擔心自己無法出賽，多次以淚洗面，甚至在比賽前一天都不知道能否堅持全場。縱然如此，戴資穎認為受傷不是落敗的藉口，因為她知道外界對她的期望，她令大家都失望了。

即使狀態不佳，戴資穎沒有輕言放棄，「就算我做不到，大家沒有放棄我，我怎麼可以放棄自己。」

遭好友淘汰，戴資穎五味雜陳。（路透社）

戴資穎賽後表示，當兩人相擁時，拉查諾表示擊敗好友：「我好難過」。拉查諾賽後接受泰國傳媒，指小戴已經盡力了，「她（戴資穎）在傷患困擾下，她已打出最好的表現，每一球都全力去追，即使身體跟不上。」

拉查諾及後同樣暖心發文，「我永遠是你的鏡子，希望你早日康復，祝你可以早日環遊世界。」

戴資穎同時祝願好友：「希望拉查諾可以贏到最後。」