何詩蓓奧運銅牌｜自小欣賞絲祖唐　與偶像同站頒獎台落敗仍感心暖

「我衷心戥她高興。」巴黎奧運100米自由泳奪銅的何詩蓓祝賀着金牌得主絲祖唐。

雖然勝出的不是自己，但何詩蓓終於與偶像一同站上奧運頒獎台，見證對方完成生涯最後一場100米自由泳比賽，別具意義。



頒獎台上，何詩蓓與站在最高一級的瑞典名將絲祖唐（Sarah Sjostrom）相擁。何詩蓓從小就欣賞絲祖唐，以往只能隔着屏幕看對方比賽，她如今憑努力、終首度跟偶像一同站上奧運頒獎台。

何詩蓓不介意敗給偶像，二人在頒獎台擁抱。（Getty Images）

這個擁抱盛載的不止是簡單的祝賀，更是真正的佩服與欣賞。她們早年已在歐洲泳隊做過隊友，私下甚為熟絡。何詩蓓2021年於短池世錦賽打破絲祖唐所保持的世界紀錄，但對方根本毫不介意，更曾為此鼓勵何詩蓓。

如此大將之風，深深影響着何詩蓓，就如每當有人想借東京奧運銀牌展覽，何詩蓓總是毫不猶豫地答應。她明白，奧運獎牌並非每個人都能看得到、觸摸得到，只是自己幸運而已，「我只想公眾睇到，啟發到人努力追夢，希望這兩面銅牌也一樣。」

何詩蓓說，絲祖唐在頒獎禮前跟自己訴說往事——當年剛滿15歲的她，首屆奧運100米蝶泳僅得第27位、100米背泳總成績則排第29。然而如今她卻以30歲之齡，繼2016年後再成奧運金牌得主，在講求體力跟爆發力的游泳競技中依然佔一席位。

絲祖唐是100米自由泳史上「唯二」在長池游進52秒內，兼世界紀錄保持者，2021年2月曾意外跌斷手肘，但為趕及出戰奧運，一個月後便重啟訓練，只花三個月便重返賽場；就算狀態未足，仍在東京奧運50米自由泳摘銀。

絲祖唐克服重重傷患極速復出，再贏百米飛魚奧運金牌。（Getty Images）

「她擁有一段長久、神奇又成功的生涯。」何詩蓓說出心底話。

「她總是不斷向前。運動員到20多歲，身體就會遇上挑戰，但即使她年紀稍長依然發揮出色、做出最佳時間，感覺很不可思議。」

「我知道她是一個好泳手，她游泳生涯經歷高低起伏，看見她重返頂峰，我衷心戥她高興。」

絲祖唐衝線一刻異常激動。（Getty Images）

26歲的何詩蓓，正處於她上述所指的年紀，受新一輩泳手衝擊。今屆200米自由泳，金牌得主正是20歲澳洲「怪物級」新星奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan），但來到100米自由泳，最後勝出的仍是何詩蓓與絲祖唐，奧卡拉瑾只得「梗頸四」。

有泳壇長青樹之稱的絲祖唐，賽後明言已完成生涯最後一次100米自由泳比賽，也許是時候退下來。下屆洛杉磯奧運，何詩蓓也即將踏入三十大關，她還會如偶像一樣挑戰自己嗎？

「現在我很專注於巴黎奧運，我之後就會下決定。」無論如何，香港人都會支持，香港出產了這位世界級泳手，已教我們感到無比驕傲。