巴黎奧運｜運動員為何只有條狀禮盒未獲贈吉祥物？　大會這樣解釋

巴黎奧運所有三甲運動員，除了可獲由高級珠寶品牌Chaumet設計的獎牌，還可獲得兩份禮物，一個是為獲獎運動員而設的特別版吉祥物the Phryges，另一份禮物以條狀禮盒盛載。

可是在各項賽事頒獎禮上，只見運動員獲贈一個條狀禮盒，未有如近屆奧運或其他大型運動會那樣手中一人一隻吉祥物。大會在官網上作出解釋。



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頒獎禮上運動員獲贈一個條狀禮盒，卻沒有吉祥物。（Getty Images）

特別版吉祥物the Phryges賽後才頒發

巴黎奧運各個獎牌比賽項目可見，各位得獎運動員只獲頒獎牌及條狀禮盒，未見有特別版吉祥物的身影。巴黎奧運官網及後解說，這隻金、銀、銅特別版the Phryges不在頒獎台出現的原因，是因為大會待頒獎禮後才會將這隻限量版吉祥物送給他們。

奧運吉祥物往往是頒獎禮上重要「道具」，歷屆賽事不少運動員都會在頒獎禮後在場館繞場一周接受觀眾掌聲時，將手上的吉祥物拋給觀眾席上的家人、朋友或支持者。今屆賽事大會不知是否想避免這個情況或是基於其他原因，一改昔日慣例，留待頒獎禮後才將特別版吉祥物送給得獎選手。

巴黎奧運吉祥物the Phryges。（Getty Images）

運動員獲贈版本有兩大不同之處

巴黎奧運官網指出，這款吉祥物由專門出產高級毛毛公仔和幼兒周邊產品的Doudou & Compagnie旗下工廠在法國製造，坊間有售的the Phryges胸口中有個白色圓形圖案（如上圖），而運動員特別版的吉祥物，身上白色圓形圖案會換成運動員獎牌的金、銀和銅三隻顏色的其中一種（如下圖的金牌版本），背面亦會縫上法文「Bravo」（中文意思大概為「做得好」）一字。

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金牌特別版the Phryges。（巴黎奧運官網）

條狀禮盒又是什麼？詳情可見另文：

手上條狀禮盒是什麼？ 特別版吉祥物失縱有原因