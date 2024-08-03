巴黎奧運｜劉雨辰向黃雅瓊求婚被笑花太小　幕後跑腿解釋失算部署

巴黎奧運羽毛球混雙決賽後，贏得金牌的中國代表黃雅瓊獲男友劉雨辰求婚。黃雅瓊答應求婚，劉雨辰為她戴上鑽石戒指。求婚後，中國隊教練夏煊澤笑劉雨辰準備的求婚花束太細，戒指上的鑽石亦不夠大。

其實，求婚現場的花束並非劉雨辰計劃的那束。他本身訂了一大束紅玫瑰，並安排加拿大球手董星宇負責拿花入場。然而，送花的速遞員遲到，劉雨辰只能臨急拿場館的花束去求婚。



巴黎奧運混雙決賽後，中國男雙球手劉雨辰現身，向黃雅瓊求婚（新華社）

30歲的董星宇（Adam Dong）本身是中國羽毛球手，後來轉籍加拿大，今屆奧運為加拿大出戰男雙，分組賽止步。他跟劉雨辰及黃雅瓊相識多年，而在劉雨辰的求婚環節中，董星宇被安排負責拿花入場，但出了差錯。

董星宇說：「今天不趕班車，趕哥們的終身大事，今天班車晚點都不是事兒，但今天哥們求婚，我就一個任務拿花，等送花的。等了我一個半小時，比賽都結束了。還沒來。」他在社交網站分享短片，見到他從一位電單車手接過一大束紅玫瑰，之後拿住花趕入會場。他在短片中說：「婚都求完，花來了。」

+ 1

最後，這束預訂了的紅玫瑰未能趕及登場。或者是因為黃雅瓊/鄭思維在混雙決賽贏得太快，劉雨辰等不到遲到的紅玫瑰，拿着羽毛球場館的花束去求婚。從求婚照片見到，那束場館花束只有四五朵紅玫瑰。

原定的花束未到，劉雨辰就拿了場館的花束求婚。（Getty Images）

劉雨辰求婚成功後，中國隊教練夏煊澤笑劉雨辰：「花這麼小！鑽石也這麼小！作為娘家人我必須批評你幾句。」

劉雨辰接受意見地說：「我回去再挑一個大點的。」夏煊澤笑答：「這個態度就對了。」鑽石小可以怪劉雨辰，但花束小只能怪速遞員。