巴黎奧運｜性別爭議下意大利女拳手棄賽　獲國際拳協派金牌級獎金

體育界的性別爭議，在今屆巴黎奧運的拳擊項目鬧得熱哄哄。意大利拳手卡里莉（Angela Carini）與阿爾及利亞的卡莉芙（Imane Khelif），身處這場風暴的風眼，卡里莉在女子66公斤級別16強賽事棄權後稱「從來未受過如此重的拳」，加上對手一年前曾捲性別爭議，讓卡莉芙被推上風口浪尖。

縱使卡里莉於周六凌晨轉變態度並道歉，不過同時今次風波源頭的國際拳擊協會（IBA），卻宣布向卡里莉派發50000美元獎金，更指「女性拳擊被殺死」。



女子66公斤級別16強賽事，卡里莉遭卡莉芙打中兩記重拳後，突然舉手並走向繩邊，與教練商量後決定棄權，僅46秒完成賽事，前者因此落淚離場，未有跟對手碰拳或握手致意。

卡里莉（右）與卡莉芙（左）的比賽，引起軒然大波。（Getty Images）

「我心碎了，我以父親之名站上擋台，我是個鬥士，但我今次為了保命才棄權，我從來未受過如此重的拳。」賽後卡里莉的這番發言，成為今次風波的一發燃燒彈。卡莉芙去年在國際拳擊協會舉辦的世界錦標賽，打入決賽後，遭主辦的IBA指未能通過測試而取消資格，日前卡里莉棄賽一事令這件再遭談論，引出作家JK羅琳、富豪馬斯克及前美國總統特朗普等名人發言。

然而去年世錦賽的性別測試，其實備受爭議，背後涉及IBA與國際奧委會（IOC）的鬥爭，過程頗為複雜，詳細可以參閱下文。

簡而言之，卡里莉與另一名備受熱議的中華台北拳手林郁婷，都是生理女性、並非跨性別選手；查看她們往績，亦沒有明顯優勢，也有不少女拳手發聲為兩人辯護。

卡里莉凌晨亦表示為早前發言道歉：「若然奧委會認為她（卡莉芙）可以出賽，我們應該尊重決定。對於引起不少爭議感抱歉，這從來都不是我的意圖，我憤怒是因為自己的奧運旅程短促地結束。」她亦向受影響的卡莉芙道歉，並表示再見面的話會擁抱她。

卡里莉事後公開向卡莉芙道歉。（Getty Images）

正當事情趨向平和之時，IBA又再出現。他們宣布向卡里莉派發50000美元獎金（約39萬港元），其所在國家的拳擊總會，以及其教練，亦各自獲25000美元（約19.5萬港元）。

IBA本在今年5月宣布，會向所有在巴黎奧運獲得獎牌的拳擊運動員派發獎金，卡里莉今次將收到的，正是他們給予金牌得主的金額，聲明中亦特別提及這一點。

IBA宣布向卡里莉頒發50000美元獎金，為該組織派發予奧運金牌的金額。（Getty Images）

IBA主席卡梅列夫（Umar Kremlev）表示：「我不忍看她（卡里莉）的眼淚，我對這種情況並非無動於衷，我可以保證，我們會保護每一位拳手。我不明白他們為何要毁掉女性拳擊，為安全起見，只有符合資格的人才能在擂台上比賽。」他未有指明「他們」指的是誰。

聲明中，卡梅列夫稱IBA將支持烏茲別克拳手Sitora Turdibekova，但未有提及具體形式。後者在周五（2日）的16強賽事中，遭裁判0：5全票判定不敵林郁婷出局。Sitora Turdibekova賽後落淚，未有與林郁婷握手或碰拳。

林郁婷是另一名身陷性別爭議風波的拳手。（Getty Images）

IBA在聲明特別提到，林郁婷在2023年被他們認定不符合參賽資格。林郁婷今年接受雜誌《Vogue Taiwan》時，談起去年被「DQ」時曾表示：「我參與這個協會的比賽那麼多次，光世錦賽就七次，怎麼只有這次說我有問題。」