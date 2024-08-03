巴黎奧運｜劉雨辰向黃雅瓊求婚鑽戒成焦點 品牌政策助揪出賤男
撰文：威廉神
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中國混雙名將黃雅瓊在巴黎奧運奪金後，獲男友兼男雙球手劉雨辰即場求婚，劉雨辰的求婚「裝備」即時成為焦點，除了花束，求婚戒指原來大有來頭。
劉雨辰所用的求婚戒指來自知名品牌Darry Ring（DR），最特別之處，是這個品牌列明「DR提倡『用一生愛一人』的真愛信仰的信念，寫明「男士人生只能訂製一枚DR」，婚戒需實名訂製，每個男士購買時都需以身份證明文件登記，一人一生只可買一隻；而未成年人、和買來自用的人士，也不可購買，這些規條更是嚴格執行。
英國《獨立報》去年6月曾報道，有人就是因DR的這個政策，發現男友出軌，當時TikTok上有一位名為Tallulah Rose的網民分享身邊朋友故事，指自己的朋友跟男友拍拖兩年，計劃訂婚，兩人遂一同到DR想訂購戒指。
「未料到付款時，店方拒絕交易，原來他一個月前已在DR買過戒指，但我的朋友從未收過戒指。我的朋友之前半年一直懷疑男友跟某個女孩有關係，男友一直叫她不用擔心，但原來他已買了DR戒指送給那女孩。」Tallulah稱朋友已跟該男子分手，並道：「謝謝Darry Ring，你們做了偉大的事。」
劉雨辰向黃雅瓊求婚的DR戒指，型號為「DR HEART系列簡奢款求婚鑽戒」，售價按材質和鑽重，由8047港元至22301港元不等。
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