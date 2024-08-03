巴黎奧運．乒乓｜早田希娜帶傷力戰摘銅　需打止痛針曾想棄賽

巴黎奧運乒乓女單銅牌戰，日本的早田希娜以4：2擊敗韓國球手申裕斌，成為伊藤美誠後，日本史上第二名在女單獲奧運獎牌的乒乓球球手。

勝出一刻，帶傷上陣且幾乎棄賽的她，坐在地上喜極而泣：「我認為在這狀態下拿到的這塊銅牌，比金牌更有價值。」



作為日本女單「一姐」，周五（2日）在4強面對此戰15次交手全數落敗的孫穎莎，本是她嘗試擊敗一生之敵的最佳舞台。然而前一天訓練時她左腕受傷，這場比賽只能注射止痛針上陣，可早田希娜表現受到影響，最終直落以0：4落敗。

孫穎莎（左）勝出後，主動詢問早田希娜左手傷勢。（Getty Images）

「身體條件並非100%，我已盡我最大努力，感覺到這已是極限。」賽後這名24歲的日本球手流下傷心的淚水。

這場季軍戰，她需面對世界排名第8的韓國「一姐」申裕斌，賽前早田曾想過棄賽，傷勢讓她痛得無法獨自入浴，甚至連以左手使用電風筒也做不到，但想到一路辛苦走來，又獲得無數人支持與幫助，她最後仍決定為銅牌而戰。

受傷患影響，早田希娜今仗左手仍纏滿繃帶。（Getty Images）

此戰賽前同樣接受止痛針注射，早田希娜左手仍纏滿的膠帶。首局她以9：11落敗，但之後憑「刁時」連贏兩局，再以11：7拿下一局。雖然第五局以10：12被對手追至局數2：3，但早田頂住壓力再下一城，以局數4：2戰勝申裕斌，收穫首面奧運獎牌。

勝出一刻，她坐在球枱前痛哭，不同的是，這一次她流下感動的淚水。「昨日比賽後我手腕仍然很痛，那場比賽的差距讓我無法接受。今天練習時亦有同樣感覺，可在醫生為我注射時，我覺得自己或許能做到。」

勝出後，早田希娜痛哭不止。（路透社）

「（今屆奧運）我當然以金牌為目標，沒想到上天竟然會在這時（4強前）向我開玩笑，這三年間我是不是做錯什麼了？」她接受日本媒體《Daily》及《Sponichi Annex》訪問時，流着淚表示。「不過我相信這不是無法跨越的難關，因為有大家的支持，這場銅牌戰即使結果如何我都想完成它，我正是抱着這樣的想法而戰。」

這次流下的，是感動與喜悅的淚水。（路透社）

「我認為在這狀態下拿到的這塊銅牌，比金牌更有價值。」早田希娜的淚水感動萬千日本網民，早前她在32強取勝後，因對鏡頭擺出可愛表情而得獲大讚，相信這次流下感動與喜悅的淚水，亦能讓她俘虜不少球迷的心。

早田希娜獲得一塊意義重大的銅牌。（Getty Images）