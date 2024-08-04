巴黎奧運．羽毛球｜日本人氣女雙摘銅　10年前初見面已認定對方

日本羽毛球女雙組合志田千陽／松山奈未，今屆巴黎奧運人氣急升，在社交網站瘋狂「洗版」。這對被稱為「最美組合」的日本女雙，銅牌戰直落兩局擊敗馬來西亞組合，兩人在領獎後更大派「心心」。



志田千陽／松山奈未，今屆巴黎奧運人氣急升。（路透社）

日本羽毛球女雙組合志田千陽／松山奈未，周六（3日）晚上與馬來西亞組合陳康樂／蒂娜爭奪銅牌，結果直落兩局21：11獲勝，「志松配」摘下銅牌，亦是日本隊在羽毛球的第二面銅牌。

松山網前扣殺得手奠勝，這對日本組合十分激動，志田強忍淚水與拍檔相擁，兩人都流下喜悅之淚，再手拖手向在場的球迷鞠躬致意。志田一直保持笑容，松山的淚水一發不可收拾，二人相映成趣。

巴黎奧運羽毛球｜中國女雙決賽有結果 日本「最美組合」得銅牌

松山（右）哭得面容扭曲。（路透社）

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頒獎禮在決賽後舉行，志田與松山亦收拾心情，頒獎台重見笑容，年長一歲的志田更在台上貼心地為松山調整衣領，兩人獲得獎牌更大派福利，擺出「心心」姿勢，謀殺在場的攝影師不少菲林。

「我鬆了一口氣。」松山奈未賽後接受訪問時哭着說，這對日本組合四強戰不敵中國組合後十分失落，幸好兩人趕及調整，在銅牌戰再度登場，身旁的志田更打趣地說：「奈未哭得太厲害，差不多連淚水都沒有了。」

志田在頒獎台貼心地為松山調整衣領。（Getty Images）

日本「最美組合」攜同銅牌擺心心。（Getty Images）

「志松配」初見面一拍即合

志田千陽來自東北的秋田縣，松山奈未則是福岡人，兩人一個東一個西，2014年在日本少年隊訓練營時初次碰面，即合作出戰女雙，二人一拍即合，當訓練營結束後，她們各自取回原居地。初次合作後，二人認定對方是最佳的雙打拍檔，即使當年志田被禁止使用通訊軟件，她依然以電子電郵與松山聯絡，二人一直保持聯絡。直至2017年，兩人加入同一企業隊，她們終於合作出戰。

「志松配」一凹一凸，志田較為外向，松山比較寡言。在志田的鼓勵下，松山更會表達自己，兩人遇到任何問題都會坦誠面對，戰績才愈來愈好。

志田與松山在10年前初見面，當年已經認定對方是最佳拍檔。（Getty Images）

志田千陽首度出戰奧運會，除了摘下一面銅牌，她更是大贏家，被中外傳媒形容為「羽毛球女神」，她的Instgram由戰畢四強戰後的約48萬「粉絲」，僅一日後即多出逾10萬，現時已有接近60萬「追隨者」。

在頒獎台負責手持相機自拍的志田，一度手忙腳亂，相信不少「志田粉」都忙於截圖。