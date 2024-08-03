巴黎奧運直擊︱小島跑手無教練仍奮戰　他的奧運只得11秒已是驕傲

作為短跑選手，家鄉沒有合規格的跑道，他就跑山跑公路。沒有教練與精準設備；他自己用手錶計時。沒有商業贊助或代言，他單憑一雙花費近千元的粉紅色釘鞋，踏上巴黎奧運田徑場。

他是Winzar Kakiouea，男子100米跑手，來自太平洋島國瑙魯（Nauru）。這個世界上面積第三細的國家，因環境變化而面臨即將消失的風險，Winzar是他們今屆唯一奧運代表，背負着整個地方的榮與辱。

然而只花11.15秒，他便在100米資格賽止步，倉促結束其首屆奧運，「為了國家，我已付出所有。」

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



Winzar是今屆瑙魯的唯一參賽運動員，同是開幕禮持旗手。（Getty Images）

奧運是每個運動員的夢想，今屆有四個國家僅派一位運動員參賽，Winzar是其中一個「一人代表團」，他卻說背後沒有什麼「爭崩頭」情節，「其實沒有大家想像中這麼威水，因為瑙魯真的太小了。」

位處南太平洋的瑙魯，全國面積僅21.3平方公里，比香港沙田區還要細，是世界上第3小的國家，在地圖上看就是細得不能再細的一點；Winzar透露，坐車圍繞全國一圈只需25分鐘。

瑙魯還是最少人到訪的國家，每次Winzar對外人介紹，對方無不感到驚訝；該國人口僅1.1萬，國民大概都認得彼此，或至少有一兩位共同朋友。

Winzar平時獨自訓練。（Nauru National Olympic Committee）

甚至原來Winzar展開跑步生涯僅3年，他曾以維修電話線為正職、贏過全國舉重比賽、做過澳式足球員（Australian Rules Football player）。縱然他是國內百米跑紀錄保持者，但仍是靠奧運公平原則獲發「外卡」才得以參賽。

國內只得充滿泥濘的跑道，他為備戰試過走入森林跑山、到公路練跑與汽車作伴；更會捕食蟹及一種名為玄燕鷗的海鷗強化身體。

國內沒有合適教練，他會自行用手錶計時，或找來表哥幫忙計時，直至年初參加室內世錦賽時被一位澳洲教練相中，透過社交網絡聯繫上，才開始受對方指導，把個人最佳時間推前0.2秒（至10.82秒，牙買加飛人保待的世界紀錄為9.58秒）。

Winzar為今屆奧運備戰已久。（01體育記者袁志浩攝）

他用一雙自購的粉紅色釘鞋踏上賽場，然而最終其初奧運歷程只是維持11.15秒，這時間無法讓他打入下一圈比賽。

走入混合採訪區，Winzar的背景引來數名記者追訪，「人氣」甚至比港隊的刁俊稀高，但他沒絲毫喜悅，額上汗珠不斷掉下，他一臉嚴肅，回答記者問題。

「奧運是很神奇的體驗，但我跑不出個人最佳（10.82秒），我不滿意我的成績。」

Winzar（右）甚至不是攝影師的焦點。（Getty Images）

縱然他肯定非賽場上最受關注的一個，但Winzar依然在意，皆因據指瑙魯受國內礦業影響，島嶼結構受破壞，岩石不時掉入海中，加上海岸受海水侵蝕，有朝一日或會消失在世界之上。

他想讓人對這島嶼留下一點美好的記憶。

「代表我的國家參與奧運是榮幸，我很驕傲。」

「我想成為國內年輕一代的榜樣，所以我付出了所有。」無論出身有多卑微，也不要看輕自己的影響與能力，認真對待每一件事，別人總會看到你的存在。