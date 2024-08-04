巴黎奧運乒乓｜直板打法盛轉衰　法國17歲少年菲歷斯勒邦成新希望

乒乓球有兩種握拍方法：直板與橫板，各有優點，過去亞洲以直板打法見稱，歐洲球手多以橫板周旋；時移世易，近3屆奧運男單金牌的中國球手都是橫板，而新的「直板希望」卻竟是來自法國的年輕球手菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）。



到1988年漢城（現稱首爾）奧運，乒乓球才納入奧運項目，東道主的劉南奎憑強勁的直板打法勇奪金牌。那些年，直板與橫板分庭抗禮，亞洲直板兵團除了韓國、日本，最強的當然是中國。事實上，由容國團、莊則棟、郭躍華（岔開一句，他是倪夏蓮1983年世錦賽的混雙金牌拍檔，而倪阿姨現時還在征戰奧運）等名將，到來自廣東的江嘉良接棒，與瑞典黃金一代瓦爾德奈爾（Jan-Ove Waldner）為首的歐洲橫板好手鬥得難分難解。

直板打法由盛轉衰，近二十年幾近沒落，橫板佔據乒乓球壇主流。（Getty Images）

直板的優勢是，握拍方式有利手腕轉動，所以在近枱接戰可以發揮較細膩的技術，例如拉弧圈（俗稱拉西），加上正手抽擊力凌厲，很適合身材不及歐洲人但速度較快的亞洲人；郭躍華與江嘉良便於1981至87年連續4屆於世錦賽男單封王。江嘉良當時憑直板快攻橫掃球壇，以首號種子挑戰漢城奧運，可是在8強意外不敵瑞典的林德（Erik Lindh），也開啟了直板的中衰時期。

【圖輯】那些年，亞洲名將直橫快攻﹐佔據球壇半邊天：

當時直板打法，正手主攻，反手是推擋為主，正反手優劣勢相當明顯；橫板打法正反手攻守能力相對平均，雖然近枱較直板難發揮，但中遠枱的爭持，卻通常可佔上風。瑞典隊當年便是橫板打法的表表者，瓦爾德奈爾更在1992年摘下奧運男單金牌，也是史上暫時唯一由歐洲球手奪得的奧運男單冠軍。

除了92的奧運金牌，1989、91及93年連續3屆世錦賽男單，也分別由瓦爾德奈爾、皮爾遜（Jörgen Persson，現時執教瑞典隊）及法國名將蓋亭（Jean-Philippe Gatien）奪得冠軍，歐洲兵團的橫板兵團雄霸天下，直至中國隊有劉國梁的出現。

2000年悉尼奧運中國孔令輝（中）奪金、瑞典瓦爾德奈爾（左）銀牌、、中國劉國梁摘銅。（Getty Images）

劉國梁後來做教練都帶出好成績，因為他在球員時代已很喜歡研究不同的打法，喜歡創新，其中對直板打法影響最深遠的，是開發了「直板橫打」的技術。直板反手本身以推擋為主，即是以球板正面那邊去打，但「直板橫打」卻是像橫板那樣以球板的背面去打，好處就是反手也可以發力抽擊，增加進攻手段。劉國梁也藉此贏得1996亞特蘭大奧運男單金牌，並成為中國首名大滿貫得主（即另外贏得世錦賽及世界盃冠軍）。

直板橫打為直板打法帶來改變和中興，令這一流派得以延續。（Getty Iamges）

劉國梁承先啟後，現時中國男女隊教練王皓及馬琳便是其得意弟子。馬琳可說是直板打法的集大成者，正手快攻、近枱控制、拉弧圈等不同技術都爐火純青，反手則是夾雜推擋與橫打兩種手法，拿捏平衡，因此在2008北京奧運贏得男單金牌，實至名歸。王皓則是悲情人物，摘下三屆奧運男單銀牌，這種難度可能比取得其中一屆金牌還要難；2004雅典奧運輸給了同樣拿直板的韓國選手柳承敏，可說是輸經驗；08不敵對隊友馬琳，則是輸狀態；到2012倫敦奧運再負於橫板的隊友張繼科，卻是技術上的徹底慘敗。不過，王皓當時反手純粹採取橫打手法，那個造詣拿到現在來說，都無愧古今第一人。

近年中國隊僅剩許昕一人採用直板，可謂碩果僅存。（Getty Iamges）

王皓之後，直板打法沒落，這與國際乒聯一直以來改變規則也不無關係，例如增大乒乓球體積及不准使用快速膠水等，都減弱了直板的快攻威力。這段時間，中國隊打直板的還有許昕，可是他不時離枱、拉弧圈的風格，已比較像握着直板去打橫板了。

今屆奧運，中國不單男單，連男團都沒有直板選手（女隊更一早沒有直板了）；當今乒壇的直板希望，卻竟是年僅17歲的法國新星菲歷斯勒邦。「眼鏡哥」冒起得相當快，去年贏得歐洲錦標賽男單冠軍，今年世界排名升上第5，連劉國梁早前也直言，今屆奧運最大對手不是日本的張本智和或中華台北的林昀儒，而是這名17歲小子。

法國17歲乒乓小將菲歷斯勒邦成為直板打法的新希望。（Getty Images）

菲歷斯勒邦來自乒乓世家，其哥哥Alexis也代表法國出戰奧運，但哥哥是傳統的歐洲橫板選手，菲歷斯卻師承前中國選手陳劍的直板打法，更十分喜愛這種攻擊凌厲的風格。菲歷斯的打法相當可觀，發球靈活多變、正手抽擊凌厲、反手橫打也很純熟；而他最令對手頭痛是「不講理」的進攻，匪夷所思的路線選擇、刁鑽的擊球落點，充分反映出直板的優勢。

法國天才成奧運獎牌希望 直板「師承」前中國國手

菲歷斯勒邦以直板打法成為今屆乒乓奇葩，更淘汰中國「一哥」王楚欽，惜男單4強不敵另一中國樊振東。（Getty Images）

儘管菲歷斯在今屆奧運男單4強不敵樊振東，但一來他年紀很輕、經驗尚淺；二來在比賽過程也反映中國對他研究透徹（許昕早前便曾指出菲歷斯反手橫打不夠穩定是一大弱點），但如果他持續進步，或許可帶領直板打法重登世界舞台的最高台階。