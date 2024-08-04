巴黎奧運體操｜跳馬三甲全用程菲跳　比拉絲無敵封后中國無人跳

巴黎奧運女子體操跳馬項目決賽，8位決賽選手當中，5人其中一套動作都選擇了以中國名將程菲為名的「踺子後手翻轉體180度接直體前空翻540度」，當中包括美國名將比拉絲（Simone Biles）在內三甲選手全部都有做，卻沒有中國選手能置身決賽。

比拉絲第二跳以一記「程菲跳」（Cheng）助她重奪跳馬金牌，也是今屆個人第三金，程菲本人卻已甚少露面。



比拉絲選用屈機「男子動作」制霸

女子跳馬決賽，再次成為美國體操女王比拉絲的表演場。她抽中第四位出場，第一跳便選擇難度高達6.4分的「尤爾琴科屈體兩周」（Yurchenko double pike）。這個動作曾被視為女運動員的「不可能任務」，因為去到跳馬台後，要有足夠臂力推高自己，確保有足夠高度可以折疊身體，伸直雙腿，完成翻騰兩周，因此要有非常強的速度及爆發力，才做到這個動作。

比拉絲是首個做到這動作的女子選手，她在巴黎奧運決賽第一跳近乎完美地完成這個男子選手都未必敢做的高難度動作。就算落地踏了一步被扣0.1分，無阻她獲得15.7的超高分。第二跳她選擇難度5.6分的「程菲跳」，表現未算完美，獲14.9分，兩跳平均得15.3分，全場報以掌聲。

巴黎奧運女子跳馬決賽，比拉絲奪得個人今屆第三金。（Getty Images）

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決賽8選手5人選程菲跳

她的最強對手是巴西的安達迪（Rebeca Andrade），這位上屆跳馬金牌兼兩屆跳馬世界冠軍，首跳便選上「程菲跳」而且表現更勝比拉絲，獲15.1分。她第二跳的難度分只得5.4分，足足較比拉絲的第一跳少1分，因此就算動作清脆俐落，獲得14.833分，兩跳平均得14.966分，還是及不上比拉絲。安達迪已是在跳馬項目實力最接近比拉絲一人，連她的動作難度都有所不及，其他選手更不用說。

比拉絲以大熱姿態奪金，安達迪獲銀，美國另一選手嘉莉（Jade Carey）得銅，三人皆有選擇「程菲」跳。不過除了比拉絲之外，選擇「程菲跳」的選手，這套動作都是他們在決賽中難度較高一跳，包括安達迪，嘉莉，朝鮮選手安昌玉和加拿大的奧臣。決賽8選手5人選程菲跳，卻無中國代表，令「程菲」和「程菲跳」成為微博熱話，不少人慨嘆2008年中國體操夢之隊在北京奧運橫掃金牌，以及程菲本人的近況。

發明「程菲跳」，程菲本人在奧運跳馬卻只得銅牌。（Getty Images）

程菲再成網民熱話

程菲曾是中國一位體操明星，她率領隊友在京奧女子團體賽擊敗美國奪金，擅長的跳馬單項卻只得銅牌，平衡木同樣得銅，自由體操更是三甲不入，讓她哭成淚人。

2012倫敦奧運前一次意外，改變程菲命運，她跟腱斷裂，傷重退役。發明了「程菲跳」，程菲本人身為三屆跳馬世界冠軍，奧運跳馬卻從未奪金。選用「程菲跳」的比拉絲，繼2016年里約熱內盧奧運再次贏得跳馬金牌，今屆已獲女團、個人全能和跳馬三金，還有平衡木和另一強項自由體操能再爭金牌。她三戰奧運，目前已累積7金1銀2銅，程菲的奧運獎牌數目只停留在北京奧運一屆的1金2銅。

之後她被發現身材暴漲，連教練也拿她來開玩笑，一度令「程菲胖成球」成為熱門搜尋，實情是她對身材改變情非得已，她的頸椎、膝蓋等多處傷病，令她需要長期服藥導致內分泌失調，加上易胖體質，程菲退役不久便身材發福。

纖瘦苗條變成大胖子，並曾抱怨找不到男友。退役後她轉型當教練，回母校武漢體育學院任教。